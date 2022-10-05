剛新婚4個月　公公突要求「房門不要鎖」！人妻回家見這幕傻了

▲原PO平時都會把房門鎖起來。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

即使是一家人，也應該尊重彼此的隱私。一名人妻表示，因為新婚4個月內，除了新人之外，任何人不得進入新娘房裡面，所以她平時都會鎖房門。不過日前公公卻一直要求說「不要鎖起來」，後來才發現對方似乎會偷偷跑進去，「我的衣服被亂丟」，讓她相當傻眼。PO文曝光後掀起熱議。

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她和老公剛新婚不久，按照習俗規定，在4個月內除了他們2人以外，其他人都不得進到房間裡，所以她平時都會把房門鎖起來。但奇怪的是，公婆明明沒有和他們住在一起，公公卻一直和老公要求，要他們別把房門鎖起來。

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原PO透露，事後發現公公因為有大門的鑰匙，就經常趁她和老公不在家的時候，偷偷跑進房子裡面，雖然事後詢問，對方解釋因為雙方住的地方距離很近，所以想去幫祖先上香，「可是，我有發現我的衣服被亂丟」，讓她覺得相當詭異。

▲原PO回家發現衣服被亂丟。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

不少網友看到後表示，「不管什麼4個月，我的房間就不讓別人亂進去，懂不懂尊重啊」、「跟老公說清楚並要求換鎖而且不給公婆鑰匙吧，老公不相信就自己裝個攝影機錄證據」、「沒聽過這個說法，但是主人不在，他人本就不應該出現在房子裡面」、「我覺得妳把房門鎖起來比較好，以免東西被偷了，又不能問公婆」、「我沒聽過這樣的習俗，但亂翻東西這個很不ok，妳看看要不要裝有聲的監視器看看他要幹嘛，然後你們重要的東西要藏好」。