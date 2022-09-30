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媳穿小洋裝！公公喊「眼睛要看哪」小姑怒碎嘴1句　網見本體傻眼了

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／毒姑九賤婆媳討論區）

▲黑色洋裝。（圖／翻攝自Facebook／毒姑九賤婆媳討論區）

記者曾筠淇／綜合報導

裸露、色情的定義是什麼？一名女網友發文表示，日前她穿了一件黑色洋裝和婆家人吃飯，怎料公公卻當場說眼睛不知該看哪，而小姑夫妻倆也為此吵架。貼文曝光後，底下一票網友也看傻眼。

這名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上貼文，提到她有一件黑色短洋裝，過去每個人看到都說很瘦、很有氣質，也沒有不得體、裸露、色情的問題；然而當她穿這件洋裝去和婆家人吃飯時，卻因「彎腰吃飯被看到胸部上圍」而引起討論。

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「真心覺得沒有素質的一家人！」原PO表示，公公當時一見她，就當場直喊「眼睛不知道看哪裡！」而小姑事後更向原PO的老公抱怨，他們夫妻倆因此大吵一架。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／毒姑九賤婆媳討論區）

▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／毒姑九賤婆媳討論區）

對此，原PO實在感到無奈，老公平時也會管她的穿著，而這件衣服在別人眼裡明明就優雅有氣質，為何在婆家的眼裡「就是奶掉到外面？」最後她也附上當天穿的小洋裝給大家評評理。

貼文一出，多數網友看傻眼，「怎麼公公講出那樣的話」、「他們家超沒教養欸」、「我覺得是你穿這樣太好看了，他們看到那些別人稱讚的優點，見不得你好」、「好保守的衣服啊！我夏天都穿細肩帶、小背心跟短褲不就被念」、「很端莊的衣服啊，婆家有病，討論別人胸部，噁心」、「那麼小的領口是要看什麼」、「哇！你這件衣服我覺得挺端莊的呀！比較正式的場合也可以穿耶」。

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