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婚前「公公房間睡一晚」是傳統！單親未婚夫1句挺爸　她慌求救

▲夫妻，夫婦，哭泣，吵架，煩惱，家庭。（圖／pakutaso）

▲未婚夫保證只是走個儀式而已，強調「爸爸為人很正直。」（示意圖／Pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

「好奇問，有人聽過這種習俗嗎？」有網友日前在「爆廢公社」PO出截圖，分享他在「婚姻討論區」看到的貼文。發文者是一名準人妻，她答應求婚後，未來公公突然跟她說，「家族有個傳統，媳婦娶進門前一天要在公婆房間睡一晚，這樣以後才不會紅杏出牆」，這讓她嚇壞求助，其他人也直勸快逃。

「結婚前一晚要去公公房間單獨過夜。」女子在「婚姻討論區」表示，男友是單親家庭、由爸爸帶大，就在七夕的時候突然求婚，她則是答應了。沒想到，公公卻來跟她說家族有個傳統，「媳婦娶進門前一天，要在公婆房間睡一晚，這樣以後才不會紅杏出牆。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社官網）

▲奇怪習俗引起網友議論。（圖／翻攝自爆料公社官網）

準人妻不禁求助，「想問說有其他人也聽過類似的傳統嗎？」並透露男友對此事的看法，「說他爸爸為人很正直，叫我不用擔心，只是走個儀式而已。」儘管男友這麼說，她心裡還是覺得有點怪，「但已經接受訂婚了，好像又不能隨便毀約？」

看到貼文後，就有網友忍不住截圖，轉發至「爆廢公社」詢問其他人，「好奇問，有人聽過這種習俗嗎？」底下一票網友瞬間驚呆，「我看了什麼？」「男友沒阻止還幫他爸說話？」「好可怕啊……都什麼年代了？」「於情於理於道德都不合理。」

還有人勸女子快逃，「你們只是訂婚，隨時可以取消，不需要甚麼正當理由，對方不能強迫妳履行婚約，更何況妳有正當理由。」「誰說訂婚不能毀約，這不但要毀，還要昭告天下為什麼毀。」「要睡公公房間，把妳媽媽帶上。」「不用客氣，妳說妳家有規定，不能在未婚夫以外的房間睡。」

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