吃火鍋「1湯頭」被推爆！他一試驚呆　老饕狂讚：冬天吃爽歪

▲很多人愛吃火鍋。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人吃火鍋除了講究食材，也相當注重湯頭，比起較為常見的昆布、牛奶、麻辣鍋等，就有一名網友發文分享，他最近初嘗試「胡椒豬肚雞」，才發現原來有這麼美味的湯頭！貼文曝光後，一票老饕也+1直喊好吃。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「胡椒豬肚雞，爆X好吃」為題發文，提到他活了30年，才第一次吃到「胡椒豬肚雞」，怎麼會這麼好吃？這湯頭是台灣本來就有的嗎？

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貼文一出，底下網友紛紛回應，「超好吃」、「東莞、深圳很多，便宜又好吃」、「真的超好吃」、「深圳、廣東路邊很多，加上煲仔飯便宜又大份」、「現在才知道，真落伍」、「其實胡椒鍋，比想像中美味，大家可以試試」、「新竹永福胡椒豬肚雞嗎？有吃過」、「真的，超愛」、「就新竹的啊！我都吃一鍋再外帶一鍋，要辣」、「真的好吃，冬天吃這個爽歪」。

據了解，胡椒豬肚雞是廣東地方名菜，屬於粵菜系，當地人常拿來招待客人。胡椒豬肚雞的湯頭是以雞豬骨熬煮而成，白湯濃郁，還有胡椒香，喝了以後會覺得非常暖和。

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