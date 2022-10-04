豐榮豐樂區段徵收工程招標　台東縣府廣邀優質營造業者參與

▲豐榮豐樂南區區段徵收工程招標。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



為紓緩台東都市計畫地區發展飽和壓力，同時配合中央住宅政策興建公義性合理價格住宅平抑地區房價，台東縣政府選定了緊鄰台東市鬧區的豐榮、豐樂地區（南區）辦理區段徵收，並已由內政部108年10月31日核准徵收計畫、台東縣政府110年3月12日變更都市計畫發布實施，目前豐榮、豐樂（南區）區段徵收工程案已於9月30日上網公開閱覽，台東縣政府廣邀全省各大優質營造業者參與投標。

地政處表示，此一區段徵收案兼顧環境品質、居住公益、消防安全及原住民傳統文化之延續發展，將興建供弱勢縣民居住的公益性合理住宅，全區公共設施包含大豐消防分隊、大豐消防公園、馬當文化公園、馬當聚會所及停車場。其中，大豐消防公園與馬當文化公園兼具休閒、防災及備雨水儲留再利用之功能，整個區段徵收區亦將透過永續、韌性的海綿城市理念及新型態工法，規劃設計防災公園、雨水再利用系統、透水鋪面以及滯洪池，強化地區防災及改善環境機能，提升地區生活環境品質的同時，更達成環境永續的韌性都市，創造出宜人久居的新示範生活區。



台東縣政府訂於10月5、6日分別在台東及高雄舉辦「台東縣豐榮、豐樂（南區）區段徵收工程及水環境低衝擊及韌性海綿城市開發工程」暨「豐榮、豐樂重劃區管路預埋工程」2場次邀標說明會，報名方式：傳真(089-346847）、電子郵件（i1026@taitung.gov.tw）、或以Google表單(https://reurl.cc/jG28dL) 報名。