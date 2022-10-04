張善政酸油頭粉面者才有偶包　接招市民難題「無聊又醜」

記者李芸樺／台北報導

桃園市長參選人張善政駕到Ettoday節目《欣儀最政點》，接受主持人王欣儀訪問，對選戰觀察及桃園豆腐渣公共工程問題侃侃而談，面對桃園區民眾反映市容醜又無聊，機車難停、車亂停公車格且交通號誌設得莫名其妙，張善政指都是很好的意見參考，對於桃園區市容改善，他將會規畫都更及新都心計畫。

民眾也肯定張善政學經歷，支持他強化科普教育的政見，也讚他適合當主管、經理等領導人角色，但也希望新市長是個稍微強硬的人；張善政回應民眾自許當桃園的管家，全面體檢豆腐渣公共工程抓弊。

在快問快答考驗中，張善政表示最欣賞金庸武俠小說《神鵰俠侶》男主角楊過，評「梳得油頭粉面」的人才有偶包，他自己沒有。

被問到在公廁上大號後才發現沒衛生紙怎辦？張善政說他會呼叫隔壁的朋友丟衛生紙過來，但笑虧希望隔壁不要是陳時中。

▲張善政欣賞楊過，批油頭粉面者才有偶包。（圖／欣儀最政點）

而身為理工男似乎難過「女人關」，連兩題關於女性的題目都不敢正面答，只能尬笑帶過。對於兩個名女人在街頭互罵10分鐘，張善政趕緊呼叫蔣萬安和陳時中來救援調解。問他最欣賞的女藝人也PTT，笑說不要害我，只敢表白最欣賞的女人是太太。

張善政和主持人王欣儀恰巧是同一天生日，都是愛家又重感情的巨蟹座，他被問到媳婦的條件時表示，必須要能好好照顧兒子。

張善政周六將在桃園中壢舉辦首場萬人大型造勢活動，該地是六連霸議長邱奕勝競辦所在寶地，這次特別出借給他，展現大團結相挺之意。