　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張善政酸油頭粉面者才有偶包　接招市民難題「無聊又醜」

記者李芸樺／台北報導

桃園市長參選人張善政駕到Ettoday節目《欣儀最政點》，接受主持人王欣儀訪問，對選戰觀察及桃園豆腐渣公共工程問題侃侃而談，面對桃園區民眾反映市容醜又無聊，機車難停、車亂停公車格且交通號誌設得莫名其妙，張善政指都是很好的意見參考，對於桃園區市容改善，他將會規畫都更及新都心計畫。

民眾也肯定張善政學經歷，支持他強化科普教育的政見，也讚他適合當主管、經理等領導人角色，但也希望新市長是個稍微強硬的人；張善政回應民眾自許當桃園的管家，全面體檢豆腐渣公共工程抓弊。

在快問快答考驗中，張善政表示最欣賞金庸武俠小說《神鵰俠侶》男主角楊過，評「梳得油頭粉面」的人才有偶包，他自己沒有。

被問到在公廁上大號後才發現沒衛生紙怎辦？張善政說他會呼叫隔壁的朋友丟衛生紙過來，但笑虧希望隔壁不要是陳時中。

▲▼ 張善政欣賞楊過，批油頭粉面者才有偶包。（圖／欣儀最政點）

▲張善政欣賞楊過，批油頭粉面者才有偶包。（圖／欣儀最政點）

而身為理工男似乎難過「女人關」，連兩題關於女性的題目都不敢正面答，只能尬笑帶過。對於兩個名女人在街頭互罵10分鐘，張善政趕緊呼叫蔣萬安和陳時中來救援調解。問他最欣賞的女藝人也PTT，笑說不要害我，只敢表白最欣賞的女人是太太。

張善政和主持人王欣儀恰巧是同一天生日，都是愛家又重感情的巨蟹座，他被問到媳婦的條件時表示，必須要能好好照顧兒子。

張善政周六將在桃園中壢舉辦首場萬人大型造勢活動，該地是六連霸議長邱奕勝競辦所在寶地，這次特別出借給他，展現大團結相挺之意。

►住君悅酒店＋凱菲屋早餐吃到飽才1980元！超狂2日輕旅行，限量30組手刀搶

ET快訊
月子中心照護員滑手機83分鐘　男嬰嗆奶死亡
確診逼近5萬例　莊人祥：10／13邊境解封不變
91歲包租公做回收撞死人！直擊黃金店面　女婿是高階警官
男大生放暑假回來「電費16000↑」　一關電源傻了
快訊／12縣市破千例　全台確診分佈曝
快訊／本土飆49509！　這波疫情「第二高」
快訊／市長參選人酒駕！　民眾黨火速開除黨籍
女大生建國北路神之鬼切！　突左轉擊落男騎士

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

喊話想當桃園市民的管家！張善政「教育、觀光、新創」政策一次到位

侯辦嗆林佳龍「政策抄襲控」　林競辦諷：侯市府何來政績可抄？

張善政酸油頭粉面者才有偶包　接招市民難題「無聊又醜」

「0+7」護照申辦量暴增！民怨逾時久候　領務局曝3點省時解方

林冠年酒駕還瞎扯抹黑　民眾黨火速拔竹北市長提名並開除黨籍

「月月有政策、月月被抓包！」　侯競辦嗆林佳龍：是抄襲控

超級悠遊卡上市！靠手機就能加值　柯文哲預期大賣：可知小孩錢花到哪

蔡適應指謝國樑是「表現最差立委」　批他：在地方洗白很厲害

陳時中稱加發10%疫苗給北市「沒歧視」　蔣萬安競辦嗆：根本吃人夠夠

結合綠能、環保、永續　東森集團獲「新北建築工程圍籬綠美化」特優

王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...

警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

謝京穎與許仁杰爆不倫戀首露面　未向正宮道歉「我不覺得我有做不對」

被移工猛撞...準新娘清醒了　第1句話喊「想爸媽」好揪心

駕照已註銷！91歲翁失控倒車　6人被撞「母攜獨子逛街慘死」

男吃冰嘴裡疑似有異物 竟是門牙掉落眾人笑翻

眼鏡弟快篩崩潰哀號！　回媽：嘟妳自己啦我愛妳

喊話想當桃園市民的管家！張善政「教育、觀光、新創」政策一次到位

侯辦嗆林佳龍「政策抄襲控」　林競辦諷：侯市府何來政績可抄？

張善政酸油頭粉面者才有偶包　接招市民難題「無聊又醜」

「0+7」護照申辦量暴增！民怨逾時久候　領務局曝3點省時解方

林冠年酒駕還瞎扯抹黑　民眾黨火速拔竹北市長提名並開除黨籍

「月月有政策、月月被抓包！」　侯競辦嗆林佳龍：是抄襲控

超級悠遊卡上市！靠手機就能加值　柯文哲預期大賣：可知小孩錢花到哪

蔡適應指謝國樑是「表現最差立委」　批他：在地方洗白很厲害

陳時中稱加發10%疫苗給北市「沒歧視」　蔣萬安競辦嗆：根本吃人夠夠

結合綠能、環保、永續　東森集團獲「新北建築工程圍籬綠美化」特優

藍委喊話買「流感新冠二合一快篩」　羅一鈞：尚未取得藥證

TOYOTA「傳奇越野車」確認年底停產！FJ Cruiser紀念車限量1000台

外國觀光客來台「衝台南玩不到5%」　全場狂指1關鍵：覺得困難

「警察女子圖鑑」7朵花來了！　她穿30公斤防爆服現身網嗨翻

Hyundai 9月銷量創新高　Custin「7人座MPV」接單已破1100張

告五人破億告白神曲引共鳴！　主唱親揭「背後爆笑靈感」

「伊犁鼠兔」隔20年現蹤！全球剩不到1000隻 　吃天山雪蓮維生

慈濟協助「0918池上地震」　花東受災戶災後復原重建

蘋果徵才「4大公式」曝！庫克提關懷世界很重要　員工吐槽這最殘酷

喊話想當桃園市民的管家！張善政「教育、觀光、新創」政策一次到位

泰男爬天國階梯拍美照　踩破木板差點上天堂XD

政治熱門新聞

如皇帝選妃！原能會主委性騷4正妹祕書

林冠年酒駕還瞎扯抹黑　民眾黨火速開除黨籍

直擊！原能會主委關切女祕書「身心」超尷尬

超級悠遊卡上市　靠手機就能加值

北市三腳督選情分析！　媒體人斷言：「棄陳保黃」是不會發生的

被爆性騷女祕書、霸凌下屬　原能會主委回應了

陳時中不再是新聞寵兒　老二都當不上

3年換9正妹祕書　原能會主委「選妃標準」曝

為退撫金槓上！藍委4度打斷質詢　馮世寬動怒：退輔會不接受你的要求！

遭爆向柯文哲求官　沈慧虹發文還原推辭挖角始末

ET專訪／「明天新北市比今天好嗎？」　侯友宜12字箴言拚連任

蔣萬安「最怕這事」衝擊選情　藍營：那就慘了

陳時中流氓奉茶說　柯文哲怒了

戰翻周玉蔻、打趴陳時中　媒體人爆蔣萬安有「王牌」：會越來越強

更多熱門

相關新聞

喊話想當桃園市民的管家！張善政「教育、觀光、新創」政策一次到位

喊話想當桃園市民的管家！張善政「教育、觀光、新創」政策一次到位

桃園市長參選人張善政接受Ettoday《欣儀最政點》節目專訪，節目上，團隊特別到桃園市進行街訪，許多民眾對於張善政的印象就是他在擔任行政院院長期間的表現，街訪團隊問到「最想張善政成為家中的什麼角色？」有民眾表示「可以當高級管家」。對此，張善政聽聞笑稱，他非常願意「未來希望當整個桃園市的管家」。

侯辦嗆林佳龍「政策抄襲控」　林競辦諷：侯市府何來政績可抄？

侯辦嗆林佳龍「政策抄襲控」　林競辦諷：侯市府何來政績可抄？

林冠年酒駕還瞎扯抹黑　民眾黨火速開除黨籍

林冠年酒駕還瞎扯抹黑　民眾黨火速開除黨籍

「月月有政策、月月被抓包！」　侯競辦嗆林佳龍：是抄襲控

「月月有政策、月月被抓包！」　侯競辦嗆林佳龍：是抄襲控

重陽節發表敬老政策　徐定禎保證每年發放重陽敬老禮金兩千元

重陽節發表敬老政策　徐定禎保證每年發放重陽敬老禮金兩千元

關鍵字：

2022九合一大選張善政王欣儀2022桃園市長

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞「洋蔥圈」睽違6年悄回歸！

妻被9旬翁撞死「毀雙腳」　夫求葬儀社修復

黃少谷開計程車「接客到深夜」：我一樣需要生活

王子被說「推媽出來道歉」弟弟火大了！

34歲男星自爆「交往14歲女友」：高中畢業馬上結婚

王子爆是惡鄰！錄《全明星》凌晨排練吵翻天

男遭盤查返家拿證件竟墜樓命危！被通緝身分曝

她懷孕9個月「每天愛愛還內射」憂影響生產　網歪樓：好好喔

台中食品大廠遭爆賣過期冷凍食品

5尺巨蟒躺貓籠！他見愛貓被生吞崩潰

萬華男爬窗墜樓亡　女友全程目擊崩潰

重機翹孤輪狂飆！「豪乳正妹」到案依法送辦

彰化違建「吃掉人行道」　神秘屋主現聲這樣說

陳彥婷 「爸媽幫出1／3頭期款」被酸

樓梯間見沒窗1大洞　全場挺建商：不能裝！

更多

最夯影音

更多
王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...

王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...
警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面