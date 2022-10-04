謝龍介喊「年增2百警力」否則可罷免他　綠營：想太多了

▲國民黨台南市長參選人、市議員謝龍介，參加府城退警協會慶生會時，他提出若當選市長後每年增加200百名員警，4年增加8百人。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市長參選人謝龍介，參加府城退警協會慶生會時，指台南員警編制是5300多人，實際員額僅4400人，差額近千人，他若當選市長後每年增加200百名員警，4年增加8百人，連同老人健保費與國中小營養午餐都由市府負擔，政見如無法兌現，他會辭去市長，否則市民也可罷免他，綠營議員回應「他想太多了」。

謝龍介面對現場數百位退警人員語重心長地說，警察妻子真的很辛苦，隨時會擔心受怕丈夫的人身安全，因為警察勤務工作是24小時全天候待命，有事常找不到警察丈夫，政府未好好照顧警察，還砍員警退休年金，實在獻不應該。

謝龍介指出，台南員警編制員額是5300多人，目前實際員額僅約4400人，還差近千位員警，治安必須投資，警力不足治安做不好，廠商就不會來投澬，經濟就好不起來，變成惡性循環，如果治安做得好，廠商安心大家都來投資，經濟自然會變好，所以原本7月到廟口開講時說過當選市長後，1年要為台南增加1百名警力（1年需增1億元人事預算），但在8月下旬雙警遭刺殺殉職後，他覺得必須更快增加警力，他如當選市長，1年要增加200名警力，4年就能增加8百位警察。謝龍介表示，有人說市庫沒有錢會倒，他說高雄市負債達3千億，也沒有倒，台南負債才5百多億怎麼會倒？說市庫負債沒錢，這沒有道理。

謝龍介強調，投資做好治安環境，國內外企業會擴大在台灣投資、創造更多稅收，形成良性循環，治安環境差，企業就不敢投資，經濟不好反而變成惡性循環，所以投資治安有必要。除增加警力外，老人健保與國中小營養午餐免費，都是他的政見，他如選上市長第1年未兌現政見，他就辭職下台，市民也可以罷免他，他會感謝市民朋友罷免他。

▲台南市議員陳怡珍認為謝龍介想太多了。（圖／記者林悅翻攝，下同）

對於謝龍介的年增警力200人之說法，台南市議員陳怡珍指出，增加警力有一定的法定程序，不是說200人就200人，這是由警政署的統籌，不是隨民代喊的，如何強化台南地方安全才是最重要的。此外，對於謝龍介說他的承諾政見跳票可以罷免他，陳怡珍表示，謝龍介都還沒有當選就想著民眾罷免，謝實在想太多了。

▲台南市議員唐娥認為，謝龍介想太多了。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市議員唐碧娥則指出，謝龍介說做不好民眾可罷免他，那不是還要浪費社會資源，市民眼睛是雪亮的，不會被他騙，她建議謝龍介誠實以對才是最好的做法。