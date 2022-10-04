韓國瑜回來了！將會柯志恩　陳其邁邀試搭輕軌「可當他導遊」

▲前高雄市長韓國瑜復出輔選。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

記者賴文萱／高雄報導

年底九合一大選，國民黨啟動助選團，成員中名單包括前高雄市長韓國瑜，他何時會復出高雄輔選也讓外界相當關注。據指出，韓國瑜今（4）日將到高雄跟國民黨高雄市長候選人柯志恩碰面，柯志恩陣營證實，「近期」2人將以朋友聚會角度會面，但以不會涉及選舉議題的方式做參與及討論。

韓國瑜近日重新回歸，擔任國民黨九合一助選團副團長，2日晚間，更現身國民黨台北市議員王鴻薇的募款餐會，更以20萬元拍賣出一罈有他親筆簽名的「韓國瑜酒」，再現人氣。

▲柯志恩征戰高雄，傳今天將會面韓國瑜。（圖／記者賴文萱攝）

據傳出，韓國瑜今天將到高雄跟柯志恩會面，這也是柯志恩征戰高雄後，2人首場「韓柯會」，引發外界關注。柯志恩陣營證實，柯常跟大家說到，跟韓市長有非常多的聯繫，也有密切溝通管道，「近期」韓市長規畫下來高雄做一個比較有人性的聚會跟訪問。

柯陣營強調，柯市長跟韓市長將以朋友聚會角度，不會涉及選舉議題方式做參與跟討論。至於2人具體會面時間是否就是今天？柯陣營則相當保密，稱還不確定。





▲陳其邁歡迎韓國瑜，更稱可以當他的導遊。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市長陳其邁今天受訪也被問及此事，他大方回應表示，韓國瑜市長曾經擔任過高雄市長，我們也希望韓市長平常多回來走，畢竟他在這裡工作了一年多的時間。由於明天有場輕軌試營運活動，陳其邁也說，高雄現在活動很多，一些重大的建設都也陸陸續續進行，非常歡迎韓市長，「假如回來的話，我當他的導遊也都無所謂，都很好、歡迎他。」