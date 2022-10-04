　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

防疫預算比去年多數倍？　薛瑞元曝原因：總數是減少的

▲▼衛福部長薛瑞元。（圖／記者李毓康攝）

▲衛福部長薛瑞元。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨日前指控，政府編列明年度防疫公務預算達845億元，比去年編列的187億增加數倍一事，對此，衛福部長薛瑞元4日解釋，去年有特別預算跟年度預算，加起來有900多億，但今年就沒有特別預算，所以845億編在年度預算裡，總數是減少的。

對於疫情狀況，薛瑞元也呼籲，雖然13日就邊境解封，但是國內疫情還沒有結束，大家不要誤以爲邊境解封就是疫情結束，就不用再做任何管制，疫情仍然有可能還要持續一段時間，明年還是需要防疫預算。

對於預算編列，行政院長蘇貞昌也表示，疫情雖然進入尾聲，但還沒過去，防疫還是戰戰兢兢，疫苗、藥物、防疫人員津貼都要編列，去年有特別預算，所以今年的900多億編在特別預算中；由於明年沒有特別預算，所以845億編在年度預算裡，「藍營自己審查預算，應該清清楚楚，不要指鹿為馬，還要扭曲」。

行政院發言人羅秉成昨晚已也已表示，近三年來，防疫經費主要來源編列在8400億「特別預算」中，今年的防疫預算經費總共943億元（包括編列及流用之「特別預算」756億元加上一般「公務預算」187億元），而此「特別預算」的防疫經費年底即將用盡，明年度已無特別預算經費可供編列。

因此，羅秉成指出，將防疫支出所需經費全部回歸編列於一般「公務預算」，此與今年編在一般「公務預算」之187億元相比，雖然形式似有倍增，但實質上明年編列之防疫預算不僅無倍增之事，反而減少近百億元，亦即今年943億元比明年編列之845億元尚多出98億元左右。

►「花月嵐大蒜拳骨白濃拉麵」在家想吃就吃超過癮！現省250元快囤貨

ET快訊
夫妻都染疫沒回診！醫問「沒不舒服幹嘛篩」　一聽原因暖哭了
原能會主委性騷4女秘書「今請病假缺席院會」　蘇貞昌：會依規範
慘賠大學4年學費！　妹子折損70%「果斷放了航海王」
被爆性騷女祕書、霸凌下屬　原能會主委回應了
快訊／桃園公園廁所驚見男屍！　警急拉封鎖線
快訊／司機打瞌睡　統聯客運自撞車頭全毀
專訪／「明天新北市比今天好嗎？」　侯友宜12字箴言拚連任
王子內湖千萬豪宅「主人驚爆是昆凌」！私下關係曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

邊境解封＝疫情結束？　衛福部長示警：疫情可能還要持續一段時間

防疫預算比去年多數倍？　薛瑞元曝原因：總數是減少的

原能會主委性騷4女秘書「今請病假缺席院會」　蘇貞昌：會依規範處理

周玉蔻喊「我愛阿中」　陳時中吐「壓力很大」：太太沒嚇到就好

原能會主委性騷4女秘書　蘇貞昌：他自己會說明清楚

被爆性騷女祕書、霸凌下屬　原能會主委回應了

傳「棄陳保黃」？蔣萬安有信心「不擔心」：這是陳時中要煩惱的

陳時中駁「冷臉對賴清德」　他分析談話反抓：問題很大

防疫預算比去年增數倍？　蘇貞昌：國民黨有參與審查別扭曲

防疫指揮中心何時解散？　蘇貞昌曝進度：隨疫情變化斟酌

王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...

警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

被移工猛撞...準新娘清醒了　第1句話喊「想爸媽」好揪心

陸路邊機車冒白煙自燃 16歲女變身「打火英雄」

駕照已註銷！91歲翁失控倒車　6人被撞「母攜獨子逛街慘死」

搞笑詮釋睡醒接男友電話　妹子咳嗽清嗓→慵懶嗲音

眼鏡弟快篩崩潰哀號！　回媽：嘟妳自己啦我愛妳

邊境解封＝疫情結束？　衛福部長示警：疫情可能還要持續一段時間

防疫預算比去年多數倍？　薛瑞元曝原因：總數是減少的

原能會主委性騷4女秘書「今請病假缺席院會」　蘇貞昌：會依規範處理

周玉蔻喊「我愛阿中」　陳時中吐「壓力很大」：太太沒嚇到就好

原能會主委性騷4女秘書　蘇貞昌：他自己會說明清楚

被爆性騷女祕書、霸凌下屬　原能會主委回應了

傳「棄陳保黃」？蔣萬安有信心「不擔心」：這是陳時中要煩惱的

陳時中駁「冷臉對賴清德」　他分析談話反抓：問題很大

防疫預算比去年增數倍？　蘇貞昌：國民黨有參與審查別扭曲

防疫指揮中心何時解散？　蘇貞昌曝進度：隨疫情變化斟酌

房客不續租了！「沒提前告知」讓房東氣炸　網一面倒力挺

罕見！墾丁人面蜘蛛張網竟抓到蝙蝠　大飽口「蝠」畫面曝

絕不讓前東家光芒追平　張育成本壘前撲倒完成觸殺

晶片戰爭升級！路透：美將推新措施「阻中企獲得高性能計算技術」

邊境解封＝疫情結束？　衛福部長示警：疫情可能還要持續一段時間

曾被罵不要臉賤貨！她離婚3年後　前婆婆突來電「逼當免費看護」

夫妻都染疫沒回診！醫問「沒不舒服幹嘛篩」　一聽原因暖哭了

桃猿「最美MC」沐妍兇到藏不住！暌違4年推出全新創作

台積電帶頭漲「台股早盤強彈逾260點」　法人：挑戰月線14252點

美海軍首長籲英美聯手　反制中國「在台海脅迫行為」

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

政治熱門新聞

如皇帝選妃！原能會主委性騷4正妹祕書

直擊！原能會主委關切女祕書「身心」超尷尬

3年換9正妹祕書　原能會主委「選妃標準」曝

遭爆向柯文哲求官　沈慧虹發文還原推辭挖角始末

被爆性騷女祕書、霸凌下屬　原能會主委回應了

陳時中不再是新聞寵兒　老二都當不上

戰翻周玉蔻、打趴陳時中　媒體人爆蔣萬安有「王牌」：會越來越強

ET專訪／「明天新北市比今天好嗎？」　侯友宜12字箴言拚連任

賴清德稱「台北是疫情開始」？　她還原演說內容批：柯文哲帶風向

「民進黨對台北一直有恨意」　他分析賴清德發言：已經在棄陳保鄭

蔣萬安「最怕這事」衝擊選情　藍營：那就慘了

原能會主委性騷4女秘書「今請病假缺席院會」　蘇貞昌：會依規範處理

韓國瑜復出了！輔選第一站挺王鴻薇　賣出一罈20萬元「韓國瑜酒」

防疫預算比去年增4.5倍？　政院揭真相「8400億特別預算年底用盡」

更多熱門

相關新聞

直擊／引發騷動！　王必勝帶老婆現身陳時中競總成立大會

直擊／引發騷動！　王必勝帶老婆現身陳時中競總成立大會

台北市長選舉倒數56天，民進黨台北市長參選人陳時中競選總部成立大會1日下午登場，不僅綠營大咖通通到場力挺，疫情指揮官王必勝、衛福部長薛瑞元、前衛生署長涂醒哲也現身會場，讓現場支持者驚呼不斷、紛紛要求合照。

快訊／指揮中心何時退場？　衛福部長給時間點：很多事要收尾

快訊／指揮中心何時退場？　衛福部長給時間點：很多事要收尾

指揮中心何時解散？　薛瑞元：還有事要做沒那麼快

指揮中心何時解散？　薛瑞元：還有事要做沒那麼快

衛福部拍板！醫事人員6次免費心理諮商服務延長　染疫死亡者家屬也適用

衛福部拍板！醫事人員6次免費心理諮商服務延長　染疫死亡者家屬也適用

政府多次被指擋疫苗　薛瑞元斥：已經接近作夢

政府多次被指擋疫苗　薛瑞元斥：已經接近作夢

關鍵字：

薛瑞元衛福部防疫預算

讀者迴響

熱門新聞

黃少谷開計程車「接客到深夜」：我一樣需要生活

34歲男星自爆「交往14歲女友」：高中畢業馬上結婚

台中食品大廠遭爆賣過期冷凍食品

5尺巨蟒躺貓籠！他見愛貓被生吞崩潰

妻被9旬翁撞死「毀雙腳」　夫求葬儀社修復

王子爆是惡鄰！錄《全明星》凌晨排練吵翻天

她懷孕9個月「每天愛愛還內射」憂影響生產　網歪樓：好好喔

工人作業液體爆發沖臉　衣服秒爛

如皇帝選妃！原能會主委性騷4正妹祕書

樓梯間見沒窗1大洞　全場挺建商：不能裝！

女網友約砲開房　男進門驚見她男友也在

麻將賓果遇「作弊情侶檔」　老闆一招抓包

iPhone 14偵測車禍　警到場發現6人全慘死

台灣哪件事情「世界NO.1」？　全場神回這2字

快訊／北韓射彈飛越日本上空！　日警報大響

更多

最夯影音

更多
王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...

王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...
警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面