防疫預算比去年多數倍？　薛瑞元曝原因：總數是減少的

▲衛福部長薛瑞元。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨日前指控，政府編列明年度防疫公務預算達845億元，比去年編列的187億增加數倍一事，對此，衛福部長薛瑞元4日解釋，去年有特別預算跟年度預算，加起來有900多億，但今年就沒有特別預算，所以845億編在年度預算裡，總數是減少的。

對於疫情狀況，薛瑞元也呼籲，雖然13日就邊境解封，但是國內疫情還沒有結束，大家不要誤以爲邊境解封就是疫情結束，就不用再做任何管制，疫情仍然有可能還要持續一段時間，明年還是需要防疫預算。

對於預算編列，行政院長蘇貞昌也表示，疫情雖然進入尾聲，但還沒過去，防疫還是戰戰兢兢，疫苗、藥物、防疫人員津貼都要編列，去年有特別預算，所以今年的900多億編在特別預算中；由於明年沒有特別預算，所以845億編在年度預算裡，「藍營自己審查預算，應該清清楚楚，不要指鹿為馬，還要扭曲」。

行政院發言人羅秉成昨晚已也已表示，近三年來，防疫經費主要來源編列在8400億「特別預算」中，今年的防疫預算經費總共943億元（包括編列及流用之「特別預算」756億元加上一般「公務預算」187億元），而此「特別預算」的防疫經費年底即將用盡，明年度已無特別預算經費可供編列。

因此，羅秉成指出，將防疫支出所需經費全部回歸編列於一般「公務預算」，此與今年編在一般「公務預算」之187億元相比，雖然形式似有倍增，但實質上明年編列之防疫預算不僅無倍增之事，反而減少近百億元，亦即今年943億元比明年編列之845億元尚多出98億元左右。