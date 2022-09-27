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衛福部拍板！醫事人員6次免費心理諮商服務延長　染疫死亡者家屬也適用

▲▼衛福部公告《醫事人員及COVID-19染疫死亡者家屬心理健康支持方案》。（圖／取自衛福部官網）

▲衛福部公告《醫事人員及COVID-19染疫死亡者家屬心理健康支持方案》。（圖／取自衛福部官網）

記者杜冠霖／台北報導

衛福部26日公告《醫事人員及COVID-19染疫死亡者家屬心理健康支持方案》，即日起，全國27萬名醫事人員及染疫死亡者家屬都有上限6次的免費心理諮商服務額度可以使用，期限至112年1月31日止，立委洪申翰也呼籲，請大家不要忽視負面情緒造成的影響，有時候身心壓力比生理上的痛更讓人難受，鼓勵大家多利用諮商服務。

洪申翰表示，去年八月衛福部就有提供全國醫事人員免費的心理諮商，但方案只到今年七月，為一年期計畫。洪申翰說，後來從衛福部調閱資料查看，發現這項政策的滿意度很高，所以就在今年四月提出質詢，要求衛福部延長實施，也獲得時任衛福部長陳時中同意。

對於新制方案，衛福部表示，本方案補助自費心理諮商費用，每人每次2,000元，本方案執行期間至多6次，累計補助上限為1萬2,000元，機構的掛號費等其他費用無法補助。醫事人員直接至機構接受服務，補助費用由衛生福利部撥付機構，但如果選擇的機構收取之心理諮商費用高於每小時2,000元則須自付差額。

對於衛福部公告方案申請資格，衛福部解釋，染疫死亡者家屬無需出示死亡者之死亡證明，亦無需出示證明親屬關係之證明文件，惟需於本方案「心理諮商知情同意暨個人資料蒐集同意書」上填寫死亡者姓名、死亡者身分證統一編號及與死亡者關係。而醫事人員部分，全國領有執業執照之醫事人員皆可申請。

對於衛福部提出新制，洪申翰指出，其實本來只是希望原有方案延續，但後來經過討論，衛福部心理健康司加碼提供染疫死亡者家屬也適用此方案。衛福部的方案說明，適用對象包含死亡者家屬包含死亡者之配偶、直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹、祖父母，或其他同住者，都可以享有六次「心理諮商費用」補助，每次最高以2,000元為限，且每次心理諮商時間需至少40分鐘以上。

洪申翰指出，不只有新冠肺炎需要防疫，心理疾病也同樣需要防疫，發展初級預防早已成為國際趨勢。根據WHO統計，心理疾病造成的經濟損失十分重大，2013年估計數據顯示，自2011年至2030年間，因心理疾病造成全球經濟損失超過1,630萬美元，「很多人常常忽視了負面情緒造成的影響，但有時候身心壓力，比起生理的疼痛更讓人難受！」

對於提供相關服務的機構，洪申翰解釋，目前衛福部公告301間合作的心理諮商機構，有205間可以提供通訊心理諮商服務。特別是馬祖四鄉五島目前沒有合作的心理諮商機構，以及執業登記的臨床心理師、諮商心理師，可以利用衛福部心理健康司公告的名單，使用通訊心理諮商。

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