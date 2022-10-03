全國兒童聯想創作賽走過30　啟發300萬學童美感教育

▲▼台中市葫蘆墩文化中心全國兒童聯想創作賽，今年走過30，舉辦時間不但全國最多，300萬人次的參賽者也是最多。（圖／葫蘆墩文化中心，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府葫蘆墩文化中心「全國兒童聯想創作畫比賽」，今年進入第30年，累積全國國小各年級300萬人次參賽，舉辦時間全國最長、人數也是最多，國小學童的參賽，對於日後美感教育影響深遠，包括藝人LULU黃路梓茵、職棒味全龍劉基鴻都曾得過獎，而聯想畫複賽更是420人大聚集，學童要在2小時內完成，場面壯觀，這次還有個小偵探遊戲，29年來29個原始圖案，全藏身在壯觀畫作中，考考學童眼力，一一挑出來。

葫蘆墩文化中心主任郭恬氳回憶說，30年前之所以辦全國兒童聯想畫，就是要讓小孩子跳脫制式、框架的畫畫，完全以自己想畫什麼就畫什麼為目的，剛開始部份學生不習慣，參賽人數不多，但隨著社會開放、思想開放，參選人逐年爆增，累積至今年已有來自全國國小各年級300萬人次參賽，蔚為風潮，不論舉辦時間和參加人數，都是全國第一。

聯想畫創作分為初賽和複賽，初賽將在10月12日截止收件，評審者從全國各年級選出70人，6個年級就有420人，420人12月4日全聚集在葫蘆墩文化中心內，要在2小時內完成畫作，場面相當壯觀，各年級取前3名及優選，分別獲得5千、4千、3千、2千元獎金及獎狀。

郭恬氳說，為了因應30週年，今年也用創意與遊戲方式回顧聯想畫30年的歷史，包括「回憶30：生日蛋糕」，30年來大事紀歷歷在目；「穿梭30：時光任意門」，邀請大家在廣場一起欣賞歷年得獎作品。

還有「描繪30：合體創作」，由2名曾得獎過的畫家，先畫出420人一起比賽的壯觀場面，再將29年29個原始圖型巧妙融入畫中，讓小朋友透過偵探之眼，找出歷年圖案，是回顧，更是一起迎向下一個30年。