本週最強財運「生肖+血型」TOP5 ！　「這組合」獲財神爺眷顧

▲新的一週到來，每個人的運勢也將重新洗牌。（圖／取自免費圖庫Unsplash）



實習記者林郁婷／綜合報導

運勢不斷在改變，這一周和上一周可能截然不同。日本網站「ananweb」就以「血型和生肖」分析本周 （10月3日～10月9日），怎樣組合的人運勢最好，總共選出5組，其中第一名更是特別受財神爺眷顧，有機會賺到額外收入喔！

第五名：血型A型+屬羊

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這組合平時出手相當大方，可以在這週開始收斂一些，將許多細小的花費節省起來，其實久了也能累積到一定程度，如果散財癖改不掉，就確認住宅北方是否有整理乾淨。另外，有想要的東西時，比起消費更可以考慮嘗試DIY。

第四名：血型B型+屬兔

財運提升的關鍵在於「物盡其用」，像是為了避免食物浪費，發揮創意將用剩的食材做成一道新菜，或是將預計丟棄的東西做廢物利用等等。星期四、五是適合締結契約、貸款等事情的好日子，過程中別忘了詳細聽取說明，以免錯過該有的權益。

第三名：血型O型+屬虎

這組合在本週將有一些蠅頭小利的中獎運勢，像是彩券或懸賞類的事情，很有可能獲得小獎。若是想要購物，可以參考平時不常去的店家，若看到順眼的化妝品或飾品，不妨就大方下手。

第二名：血型AB型+屬馬

財富密碼就在人際關係裡，因此應酬交際不能省，廣結良緣也能讓往後的財運一路順遂，投資自我外在也很重要，將面容好好的打理，更能增加未來的發財機會。平時幫點小忙，寫些問卷或心得等等的也不錯。

第一名：血型B型+屬狗

這組合將遇到「特別的一週」！在平時的認真努力下，財神爺也將對你綻放笑容，雖然不是一口氣賺大錢，不過可能會得到一直想要的東西，或者在稍微覺得有點吃緊時，出現外快可賺等等，讓自己不至於為了錢傷透腦筋。黃色和金色可以帶來好運，多找這類顏色的物品帶在身上。

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