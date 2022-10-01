　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不適合交往「3對相剋星座CP」出爐！第2名難溝通沒解藥

▲分手,情侶。（示意圖／記者許力方攝）

▲你和另一半每天吵吵鬧鬧，感情已出現裂痕了嗎？（示意圖／記者許力方攝）

記者李佳蓉／綜合報導

正所謂「相愛容易相處難」，交往後雙方會因柴米油鹽發生爭執，或是價值觀不同磨合，卻也難以避免感情隨之降溫。有些伴侶能妥協改變，不過也有幾對天生個性就不合無解藥，塔羅牌專家艾菲爾分析「3對天生相剋星座情侶」，即使再多的包容與理解，仍難以平息衝突，整天吵吵鬧鬧心好累。

艾菲爾分析「天生就不合」3對星座CP，請同時參考太陽、上升星座，你們上榜了嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

第3名：雙子座＋牡羊座

雙子座雖然古靈精怪，平時好動活潑又有點人來瘋，隨和不愛發脾氣，不過交往時卻很愛面子，此時偏偏遇到個性衝動的牡羊座，有時會展現出孩子氣、又有點白目，很容易踩到雙子的底線、點燃怒火，剛在一起會為了顧及情面隱忍不發飆，但怒氣累積久了就會變成隨時引爆的地雷。

兩人一大吵誰也不讓誰，牡羊座脾氣衝，吵起架來絕不認輸；而雙子座則以其人之道還治其人之身，說出口的話當然也很難聽，這樣的惡性循環，只會加速愛情的凋亡。

第2名：天蠍座＋水瓶座

感情專一的天蠍座，內心深處有股莫名的偏執在作祟，一旦遇到冷靜沉默、又不按牌理出牌的水瓶座，可說是一對「沒有解藥」的情侶。兩人都有點神秘低調、無法被旁人參透，初期會被彼此的神秘面紗吸引，愛上的就是那股與自己相同的神秘感，相處久了猜不透對方想法、又不願意開口問，腦袋就會用一般邏輯下定論。

再加上水瓶座想法不是眾人可理解的，而天蠍座在執著時又把心事藏得很深，容易投射錯誤想法在對方身上，更別說頻率不對難溝通，注定是相剋的組合。

第1名：獅子座＋金牛座

這組是霸氣外露的獅子座，遇到固執起來無人可解的金牛座。交往初期獅子會被金牛的不浮躁與真心對待愛情的心所吸引，不過相處後在面對現實時才發現三觀不契合，更別說要溝通、磨合，當兩人說到脾氣上來時，會忘記彼此是戀人身分、越吵越兇，加深兩人心中芥蒂。

當其中一方想要打破豎立彼此間的高牆，另一方卻仍抓著自尊心不妥協，堪稱是天生相剋第1名的組合，還能在一起實在不容易。

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲有些星座因為三觀不合，難以走得長久。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

沒買到會哭！「這款衛生紙」抽10張不用1$　買起來囤抗漲價

抗菌防蟎「超大罐洗衣精」下殺！4入只要399$

一鍵秒消毒～「充電款酒精槍」抗疫必敗！超長續航力夠省力

喝了會飽！無糖無熱量「超夯氣泡水」不喝LOW掉了

►「理膚寶水」超級品牌日5折起！這些超熱賣必囤

ET快訊
《營業中》夥伴面試花絮曝光！　浩子「應徵工讀生」片段網笑瘋
快訊／黃嘉千斷開16年婚　現身小巨蛋突當眾掩面大哭
151林彥君25萬腳踏車「上2個鎖」停三重被偷了！警方急捉賊
「6種菜」不能生吃！營養師示警：恐害掉髮　肉片別沾生蛋了
綠營又一人退黨！前藍委之子批鄭運鵬：乾脆送回台北
喝果汁驚見「黑綠噁黴塊」！她秒吐嚇傻　供應商回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不適合交往「3對相剋星座CP」出爐！第2名難溝通沒解藥

喝果汁驚見「黑綠噁黴塊」！她秒吐嚇傻　供應商回應了

16歲少女魂斷北宜「登上表特板」她文末1句話引眾怒　被版主懲處

煎魚不破皮靠3秘訣　家常菜「紅燒黃魚」4步簡單做！

顧客裸身取餐「浴巾滑落」！外送員目睹崩潰：抱歉我太快來了

變天倒數！週三驟降9度「一週2階段變化」　國慶連假天氣出爐

基隆+742！專責病房空床率43.4%　市府籲儘速接種疫苗

310+！台東縣今開始施打流感疫苗　縣府籲符合資格者踴躍施打

策劃慶生之旅　女友感動PO文！他卻見「雙面內幕」崩潰：都是假的

生動描寫小動物和機器間友情　廖嘉文奪全國圖畫書創作獎特優

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

《小女子》上演楚門的世界　金高銀「殺瘋了」對槓大BOSS

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

Makiyo瘦回45KG才辦婚禮　轉頭看老公：旁邊是你齁

黃鐙輝認「打小孩」：真的有效啦！　兒上小學複製同儕「就變8+9了！」

周深嗨唱《蒼蘭訣》OST、王心凌《愛你》　被氣球嚇歪、蠟燭燙嘴...場面超抓馬ＸＤ

小貓埋伏廁所外門旁　花式飛撲奴才超無奈

不適合交往「3對相剋星座CP」出爐！第2名難溝通沒解藥

喝果汁驚見「黑綠噁黴塊」！她秒吐嚇傻　供應商回應了

16歲少女魂斷北宜「登上表特板」她文末1句話引眾怒　被版主懲處

煎魚不破皮靠3秘訣　家常菜「紅燒黃魚」4步簡單做！

顧客裸身取餐「浴巾滑落」！外送員目睹崩潰：抱歉我太快來了

變天倒數！週三驟降9度「一週2階段變化」　國慶連假天氣出爐

基隆+742！專責病房空床率43.4%　市府籲儘速接種疫苗

310+！台東縣今開始施打流感疫苗　縣府籲符合資格者踴躍施打

策劃慶生之旅　女友感動PO文！他卻見「雙面內幕」崩潰：都是假的

生動描寫小動物和機器間友情　廖嘉文奪全國圖畫書創作獎特優

詹子賢9局關鍵代打再見安打　兄弟擒龍2連勝　

英鎊崩跌變好甜！美國買家湧入英國房市搶便宜　兩位數降價空間

很高興成為引退賽一部份　安得勝：恭喜潘武雄

首都選戰「抗中保台」催票？　賴蘇挺陳時中喊：台灣人要民主

快訊／黃嘉千斷開夏克立16年婚哭了！　現身小巨蛋...突當眾掩面大哭

《營業中》夥伴面試花絮曝光！　浩子「應徵工讀生」片段網笑瘋

歡應重陽節！新莊勝也宮邀長者來按摩「鬆一下」

台南女子圖鑑掀熱議！黃偉哲：台南女生勇敢、美麗，無南北之別

151林彥君25萬腳踏車「上2個鎖」停三重被偷了！警方急捉賊

銀髮專屬！抗老享樂活迎重陽　新北市圖推樂齡身心活化課程

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

生活熱門新聞

吃到飽內行人不碰這2種　他揭內幕：員工也不吃

妹坐月子！她直擊「老公偷喝乳汁」手伸褲檔裡抖動　

開箱「好市多賓士車」差點載不下！網狂求1配件

6星座「桃花旺、好運強」！專家：一路旺到年底

他轟婦人占ATM 「餘額1元領什麼？」遭全網打臉

好市多「萬元買賓士」各店限定　網傻：要圓夢了

礦泉水底部藏超跑掀轟動！業者爽翻回應了

果汁驚見「謎樣黴菌結晶」！她秒吐　打開崩潰

外送員不小心打破盆栽　店家喊價眾人看傻

16歲少女魂斷北宜「登上表特板」她文末1句話引眾怒

北藝大校花徵學生　2萬人朝聖報名

龍華科大迎新「嘴對嘴上下傳水」30秒超噁畫面曝

「這縣市」又要發錢了！10／1起開領5040元　

顧客裸身取餐浴巾滑落！外送員目睹崩潰

更多熱門

相關新聞

慶生之旅女友感動PO文！他卻見雙面內幕：都是假的

慶生之旅女友感動PO文！他卻見雙面內幕：都是假的

一名男網友表示，女友大他兩歲，工作能力好，收入高之外也有投資理財，而他目前在準備國考，經濟狀況不太穩定，女友都會體諒他，約會時選擇便宜的小吃，與姊妹出去才會吃高級料理，日前他精心準備生日旅遊，選了女友最喜歡顏色裝潢的火鍋店，沒想到女友開心PO文，背後竟然抱怨。

頂大畢業「交往私校男友」！媽一聽學歷哭了

頂大畢業「交往私校男友」！媽一聽學歷哭了

吠陀占星10月運勢3星座小心破財

吠陀占星10月運勢3星座小心破財

麥當勞激吻片曝！情侶忘情互摸2小時　萬人看傻

麥當勞激吻片曝！情侶忘情互摸2小時　萬人看傻

「最專情」3星座老公！根本是狐狸精絕緣體

「最專情」3星座老公！根本是狐狸精絕緣體

關鍵字：

星座運勢占卜艾菲爾老師雙子座牡羊座天蠍座水瓶座獅子座金牛座交往情侶兩性

讀者迴響

熱門新聞

獨／少女騎北宜慘死　生前最後求助訊息曝

吃到飽內行人不碰這2種　他揭內幕：員工也不吃

少女北宜遭水泥車輾斃　男友及車主涉過失致死罪

歐陽娜娜2分鐘內轉發「我愛你，中國」

新北警處理完「橋下男焦屍」案44小時後亡　

妹坐月子！她直擊「老公偷喝乳汁」手伸褲檔裡抖動　

少女被炒魷魚不爽　旱溪夜市爆11人大亂鬥

試睡床墊「躺下就打呼」！他醒來立刻買了

開箱「好市多賓士車」差點載不下！網狂求1配件

16歲少女跑山北宜殞命　「抖音粉絲暴增」悼念

瑀熙砸595萬入手保時捷911　才買半年「後悔喊賣」

16歲女借車騎亡　網怒要揪借車男

尼克2個月大女兒緊急送醫！媽媽自責暴哭：對不起

獨／少女北宜遭輾死　IG帳號突增20個

楊繡惠半夜震撼宣布「不拍八點檔」！

更多

最夯影音

更多
苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝
王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

《小女子》上演楚門的世界　金高銀「殺瘋了」對槓大BOSS

《小女子》上演楚門的世界　金高銀「殺瘋了」對槓大BOSS

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面