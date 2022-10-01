不適合交往「3對相剋星座CP」出爐！第2名難溝通沒解藥

▲你和另一半每天吵吵鬧鬧，感情已出現裂痕了嗎？（示意圖／記者許力方攝）

記者李佳蓉／綜合報導

正所謂「相愛容易相處難」，交往後雙方會因柴米油鹽發生爭執，或是價值觀不同磨合，卻也難以避免感情隨之降溫。有些伴侶能妥協改變，不過也有幾對天生個性就不合無解藥，塔羅牌專家艾菲爾分析「3對天生相剋星座情侶」，即使再多的包容與理解，仍難以平息衝突，整天吵吵鬧鬧心好累。

艾菲爾分析「天生就不合」3對星座CP，請同時參考太陽、上升星座，你們上榜了嗎？

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第3名：雙子座＋牡羊座

雙子座雖然古靈精怪，平時好動活潑又有點人來瘋，隨和不愛發脾氣，不過交往時卻很愛面子，此時偏偏遇到個性衝動的牡羊座，有時會展現出孩子氣、又有點白目，很容易踩到雙子的底線、點燃怒火，剛在一起會為了顧及情面隱忍不發飆，但怒氣累積久了就會變成隨時引爆的地雷。

兩人一大吵誰也不讓誰，牡羊座脾氣衝，吵起架來絕不認輸；而雙子座則以其人之道還治其人之身，說出口的話當然也很難聽，這樣的惡性循環，只會加速愛情的凋亡。

第2名：天蠍座＋水瓶座

感情專一的天蠍座，內心深處有股莫名的偏執在作祟，一旦遇到冷靜沉默、又不按牌理出牌的水瓶座，可說是一對「沒有解藥」的情侶。兩人都有點神秘低調、無法被旁人參透，初期會被彼此的神秘面紗吸引，愛上的就是那股與自己相同的神秘感，相處久了猜不透對方想法、又不願意開口問，腦袋就會用一般邏輯下定論。

再加上水瓶座想法不是眾人可理解的，而天蠍座在執著時又把心事藏得很深，容易投射錯誤想法在對方身上，更別說頻率不對難溝通，注定是相剋的組合。



第1名：獅子座＋金牛座

這組是霸氣外露的獅子座，遇到固執起來無人可解的金牛座。交往初期獅子會被金牛的不浮躁與真心對待愛情的心所吸引，不過相處後在面對現實時才發現三觀不契合，更別說要溝通、磨合，當兩人說到脾氣上來時，會忘記彼此是戀人身分、越吵越兇，加深兩人心中芥蒂。

當其中一方想要打破豎立彼此間的高牆，另一方卻仍抓著自尊心不妥協，堪稱是天生相剋第1名的組合，還能在一起實在不容易。

▲有些星座因為三觀不合，難以走得長久。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

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