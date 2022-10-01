　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吠陀占星10月運勢牡羊、天秤桃花開　3星座小心破財

文／李靜唯老師

大家憋了好久的邊境解封終於有望，十月預料將是報復性出國的月份，但哪些吠陀星座事業運跟財運正旺，與其旅遊衝一波，不如好好把握十月好運，在工作崗位上衝刺呢？阿南德同門派、台灣首席吠陀占星專家李靜唯老師指出，十月份吠陀摩羯、吠陀巨蟹以及吠陀處女都走事業運，至於感情方面，只有吠陀牡羊跟吠陀天秤桃花開，可以把握機會展開一段戀情。

李靜唯老師指出，吠陀占星國人比較不熟悉，但其實它是印度古老的科學占星術，準確度不輸西洋占星，同樣非常具有參考價值，這也是印度神童阿南德受歡迎的原因之一。

李靜唯老師強調，只有兩成的人吠陀占星星座會跟自己的西洋星座重疊，八成的人吠陀占星星座會落在西洋星座的前一個星座，可以簡單以出生日期來分，生日落在15號以前的多半會是自己西洋星座的前一個星座，想要了解自己的吠陀占星星座是哪一個，可以參考以下的對照表。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吠陀占星太陽星座對照表（圖／李靜唯老師提供）

10月事業運最旺：摩羯、巨蟹、處女；事業運要注意：雙魚

摩羯（1/15-2/14）（吉）

10月份工作狀態會感受到特別有精神，因此工作效率會大為提升，或是整個工作團隊的運作也會特別流暢，與同事或上司之間的配合成果，以及辛勞的付出，都將會展現在成功的回報上。

巨蟹（7/15-8/14）（吉）

10月工作雖然會面臨許多不確定的因素以及各種挑戰，但是由於受到金星的加持，資源跟貴人都會悄悄的來到身邊，幫助完成挑戰。

處女（9/15-10/14）（吉）

10月上半月工作運勢會漸漸有所起色，甚至是會得到別人的認可，因此會有新的機會與挑戰，而10月下半月就是考驗能力的時刻，如果能將靈感與潛能發揮出來，將會得到不錯的成就。

雙魚（3/15-4/14）（凶）

10月份工作方面，在別人安排下有機會挑戰新的領域，但是要小心可能遇到口舌之爭，在與同事或客戶的溝通上，需要小心謹慎，小不忍則亂大謀。

▲10月摩羯、巨蟹及處女都走事業運。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

10月感情運最旺：牡羊、天秤；感情運要注意：雙子、射手

牡羊（4/15-5/14)）（吉）

也許原本已經對於脫單不抱希望，但是經由親朋好友介紹，10月可望能物色到適合對象，雖然不是能夠短時間就瞭解對方，但是隨著時間洗禮，你會發現彼此各方面都相當契合。

天秤（10/15-11/14）（吉）

10月份你會感受到桃花若隱若現，如果你有感受到對方的暗示，千萬不要心神不寧，要相信緣份其實來了，試著也將你的心意傳達給對方知道，那麼一段美好的戀情即將展開。

雙子（6/15-7/14）（凶）

10月工作量不停的增加，讓你在工作上需要做很多溝通，實在沒有精力再與另一半講話，會很容易反應出不耐煩的情緒，而造成雙方的誤解。

射手（12/15-1/14）（凶）

感情甜密的時光日漸減少，取而代之的是矛盾與爭吵，尤其是10月下半月需要留意對方的身邊是否出現新的異性朋友，如果你們彼此關係持續惡化，就可能讓別人趁虛而入。

▲牡羊跟天秤桃花開。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

10月財運需注意：獅子、水瓶、金牛

獅子（8/15-9/14）（凶）

10月上半月在水星幫助下，財運還算是很順利，無論是工作收入或是投資收入都有機會賺到錢，要注意的是10月下半月，火星開始影響水星，容易有破財的現象發生。

水瓶（2/15-3/14）（凶）

10月的財運很弱，無論是投資或是想談生意，都容易會感覺到不得其門而入，總是會有突發的意外狀況，破壞了你的計劃或是原有的佈局，不過貴人運還算不錯，或許透過中間人來處理，成果會好一些。

金牛（5/15-6/14）（凶）

親朋好友會一直來通風報信，提供許多看似會賺錢的投資機會，不過由於10月下半月火星進入雙子座，可能會讓你鼓足勇氣大膽冒險，但是結果卻不盡人意，能夠保守一點反而會比較安全。

▲水瓶10月的財運很弱（示意圖／取自免費圖庫pexels）

10月健康運要注意：天蠍

天蠍（11/15-12/14）（凶）

由於火星對於水星產生相位，10月份天蠍座在身體健康方面，有可能會因為季節轉換引發各種過敏反應，另外還有可能會因為工作過度而產生疲勞感，要注意過勞。

作者簡介：

走紅於兩岸三地華人世界吠陀占星權威，並將吠陀占星、塔羅密碼跟紫微斗數結合為三合一運勢分析。

►「理膚寶水」超級品牌日5折起！這些超熱賣必囤

ET快訊
壯壯脫了！「蜜桃臀」整顆炸出　比基尼遭沖掉上空糗翻
娜美再開嗆連千毅！他PO私訊截圖認了：我只是重規矩
造勢晚會「來9千人喊5萬」被酸灌水！　柯志恩陣營回應了
他尷尬就醫「肛門好癢」！　2原因曝：愛吃11種食物更癢
尷尬！陳時中競總今成立　鄭寶清宣傳車嗆聲遭罵「背骨」
莎莎「疑洩春光」私照全上傳！　被男友拍完急P小圖
快訊／仍有10縣市病例破千！　新北8756例最多

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

衝日本自由行！醫遇到這狀況「非常震驚」　台人有2點要注意

張麗善打流感疫苗　宣布雲林肺炎鏈球菌疫苗「65歲以上免費接種」

男友路上看正妹！轉頭狂嫌「妳長得好噁心」　妹子忍到崩潰

流感季到了恐與新冠疫情雙夾殺？　疫情中區指揮官給答案

吠陀占星10月運勢牡羊、天秤桃花開　3星座小心破財

快訊／本土+43040！仍有10縣市病例破千　新北8756例最多

快訊／今本土+43040「比上週增12.8%」　連6天疫情升溫

2階段搶修！台鐵玉里=富里明年春節前復駛　耐震補強前「降速2年」

縣市長候選人僅一半提出教育政見　「免費營養午餐」家長最有感

外國客來台確診「治療擬改自費」　衛福部長揭調整時間點

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

《小女子》上演楚門的世界　金高銀「殺瘋了」對槓大BOSS

黃鐙輝認「打小孩」：真的有效啦！　兒上小學複製同儕「就變8+9了！」

Makiyo瘦回45KG才辦婚禮　轉頭看老公：旁邊是你齁

龍華科大迎新嘴對嘴傳水　30秒超噁畫面曝光！

周深嗨唱《蒼蘭訣》OST、王心凌《愛你》　被氣球嚇歪、蠟燭燙嘴...場面超抓馬ＸＤ

衝日本自由行！醫遇到這狀況「非常震驚」　台人有2點要注意

張麗善打流感疫苗　宣布雲林肺炎鏈球菌疫苗「65歲以上免費接種」

男友路上看正妹！轉頭狂嫌「妳長得好噁心」　妹子忍到崩潰

流感季到了恐與新冠疫情雙夾殺？　疫情中區指揮官給答案

吠陀占星10月運勢牡羊、天秤桃花開　3星座小心破財

快訊／本土+43040！仍有10縣市病例破千　新北8756例最多

快訊／今本土+43040「比上週增12.8%」　連6天疫情升溫

2階段搶修！台鐵玉里=富里明年春節前復駛　耐震補強前「降速2年」

縣市長候選人僅一半提出教育政見　「免費營養午餐」家長最有感

外國客來台確診「治療擬改自費」　衛福部長揭調整時間點

衝日本自由行！醫遇到這狀況「非常震驚」　台人有2點要注意

上千萬的笑臉錶太可愛　陀飛輪藏在雲後轉呀轉

國1南下中壢路段火燒車...10分鐘撲滅　「燒成廢鐵」一家及時逃出

怒轟民進黨「下流無恥低級無下限」！朱立倫催票：票投蔣萬安、張斯綱

張麗善打流感疫苗　宣布雲林肺炎鏈球菌疫苗「65歲以上免費接種」

「小睡vs.睡懶覺」健康影響大不同　研究：睡10～20分鐘CP值最高

深夜攤車流浪台南大街小巷！古早味海鮮湯飯澎湃大氣溫暖夜歸人

科技執法守護環境　彰化PM2.5減量全國第一

呼嘯被開單警竟向他說「對不起」…男騎士傻了　網喊這警察很可以

小天使報到！　《又，吳海英》全慧彬結婚3年誕下ㄧ子

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

生活熱門新聞

吃到飽內行人不碰這2種　他揭內幕：員工也不吃

妹坐月子！她直擊「老公偷喝乳汁」手伸褲檔裡抖動　

開箱「好市多賓士車」差點載不下！網狂求1配件

好市多「萬元買賓士」各店限定　網傻：要圓夢了

6星座「桃花旺、好運強」！專家：一路旺到年底

他轟婦人占ATM 「餘額1元領什麼？」遭全網打臉

礦泉水底部藏超跑掀轟動！業者爽翻回應了

果汁驚見「謎樣黴菌結晶」！她秒吐　打開崩潰

外送員不小心打破盆栽　店家喊價眾人看傻

北藝大校花徵學生　2萬人朝聖報名

1歲童突發燒抽搐亡　兒科醫嘆：真的盡力了

政策大轉彎！出國三劑令喊卡　不強制施打追加劑

15歲妹二壘開球爆紅！5年後「超大轉變」曝光

龍華科大迎新「嘴對嘴上下傳水」30秒超噁畫面曝

更多熱門

相關新聞

最不適合當夫妻的星座CP！

最不適合當夫妻的星座CP！

星座是一門深奧的學問，通常出生在這個月份的人，或多或少都會有著相同的特點，以下就來盤點「不適合做夫妻的星座配對」，大多都是因為天性南轅北轍，所以在生活上就容易有摩擦，要特別小心。

會為愛奮不顧身的3大星座

會為愛奮不顧身的3大星座

「最專情」3星座老公！根本是狐狸精絕緣體

「最專情」3星座老公！根本是狐狸精絕緣體

撞大運了！12星座10月「專屬幸運日」曝光

撞大運了！12星座10月「專屬幸運日」曝光

「最容易搞小三」3星座老公！破解方法看這

「最容易搞小三」3星座老公！破解方法看這

關鍵字：

李靜唯老師 運勢 星座 吠陀占星

讀者迴響

熱門新聞

吃到飽內行人不碰這2種　他揭內幕：員工也不吃

獨／少女騎北宜慘死　生前最後求助訊息曝

歐陽娜娜2分鐘內轉發「我愛你，中國」

少女北宜遭水泥車輾斃　男友及車主涉過失致死罪

少女被炒魷魚不爽　旱溪夜市爆11人大亂鬥

妹坐月子！她直擊「老公偷喝乳汁」手伸褲檔裡抖動　

試睡床墊「躺下就打呼」！他醒來立刻買了

16歲少女跑山北宜殞命　「抖音粉絲暴增」悼念

16歲女借車騎亡　網怒要揪借車男

瑀熙砸595萬入手保時捷911　才買半年「後悔喊賣」

楊繡惠半夜震撼宣布「不拍八點檔」！

開箱「好市多賓士車」差點載不下！網狂求1配件

癌末女服大麻二酚　腫瘤竟消失

最不適合當夫妻的星座CP！

新娘走錯房間「硬上伴郎床」！清醒後爆哭提告

更多

最夯影音

更多
苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝
王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面