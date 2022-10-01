吠陀占星10月運勢牡羊、天秤桃花開　3星座小心破財

文／李靜唯老師

大家憋了好久的邊境解封終於有望，十月預料將是報復性出國的月份，但哪些吠陀星座事業運跟財運正旺，與其旅遊衝一波，不如好好把握十月好運，在工作崗位上衝刺呢？阿南德同門派、台灣首席吠陀占星專家李靜唯老師指出，十月份吠陀摩羯、吠陀巨蟹以及吠陀處女都走事業運，至於感情方面，只有吠陀牡羊跟吠陀天秤桃花開，可以把握機會展開一段戀情。

李靜唯老師指出，吠陀占星國人比較不熟悉，但其實它是印度古老的科學占星術，準確度不輸西洋占星，同樣非常具有參考價值，這也是印度神童阿南德受歡迎的原因之一。

李靜唯老師強調，只有兩成的人吠陀占星星座會跟自己的西洋星座重疊，八成的人吠陀占星星座會落在西洋星座的前一個星座，可以簡單以出生日期來分，生日落在15號以前的多半會是自己西洋星座的前一個星座，想要了解自己的吠陀占星星座是哪一個，可以參考以下的對照表。

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▲吠陀占星太陽星座對照表（圖／李靜唯老師提供）



10月事業運最旺：摩羯、巨蟹、處女；事業運要注意：雙魚

摩羯（1/15-2/14）（吉）



10月份工作狀態會感受到特別有精神，因此工作效率會大為提升，或是整個工作團隊的運作也會特別流暢，與同事或上司之間的配合成果，以及辛勞的付出，都將會展現在成功的回報上。

巨蟹（7/15-8/14）（吉）



10月工作雖然會面臨許多不確定的因素以及各種挑戰，但是由於受到金星的加持，資源跟貴人都會悄悄的來到身邊，幫助完成挑戰。

處女（9/15-10/14）（吉）

10月上半月工作運勢會漸漸有所起色，甚至是會得到別人的認可，因此會有新的機會與挑戰，而10月下半月就是考驗能力的時刻，如果能將靈感與潛能發揮出來，將會得到不錯的成就。

雙魚（3/15-4/14）（凶）



10月份工作方面，在別人安排下有機會挑戰新的領域，但是要小心可能遇到口舌之爭，在與同事或客戶的溝通上，需要小心謹慎，小不忍則亂大謀。

▲10月摩羯、巨蟹及處女都走事業運。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



10月感情運最旺：牡羊、天秤；感情運要注意：雙子、射手

牡羊（4/15-5/14)）（吉）



也許原本已經對於脫單不抱希望，但是經由親朋好友介紹，10月可望能物色到適合對象，雖然不是能夠短時間就瞭解對方，但是隨著時間洗禮，你會發現彼此各方面都相當契合。

天秤（10/15-11/14）（吉）



10月份你會感受到桃花若隱若現，如果你有感受到對方的暗示，千萬不要心神不寧，要相信緣份其實來了，試著也將你的心意傳達給對方知道，那麼一段美好的戀情即將展開。

雙子（6/15-7/14）（凶）



10月工作量不停的增加，讓你在工作上需要做很多溝通，實在沒有精力再與另一半講話，會很容易反應出不耐煩的情緒，而造成雙方的誤解。

射手（12/15-1/14）（凶）



感情甜密的時光日漸減少，取而代之的是矛盾與爭吵，尤其是10月下半月需要留意對方的身邊是否出現新的異性朋友，如果你們彼此關係持續惡化，就可能讓別人趁虛而入。

▲牡羊跟天秤桃花開。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



10月財運需注意：獅子、水瓶、金牛

獅子（8/15-9/14）（凶）



10月上半月在水星幫助下，財運還算是很順利，無論是工作收入或是投資收入都有機會賺到錢，要注意的是10月下半月，火星開始影響水星，容易有破財的現象發生。

水瓶（2/15-3/14）（凶）



10月的財運很弱，無論是投資或是想談生意，都容易會感覺到不得其門而入，總是會有突發的意外狀況，破壞了你的計劃或是原有的佈局，不過貴人運還算不錯，或許透過中間人來處理，成果會好一些。

金牛（5/15-6/14）（凶）



親朋好友會一直來通風報信，提供許多看似會賺錢的投資機會，不過由於10月下半月火星進入雙子座，可能會讓你鼓足勇氣大膽冒險，但是結果卻不盡人意，能夠保守一點反而會比較安全。

▲水瓶10月的財運很弱（示意圖／取自免費圖庫pexels）



10月健康運要注意：天蠍

天蠍（11/15-12/14）（凶）

由於火星對於水星產生相位，10月份天蠍座在身體健康方面，有可能會因為季節轉換引發各種過敏反應，另外還有可能會因為工作過度而產生疲勞感，要注意過勞。

作者簡介：

走紅於兩岸三地華人世界吠陀占星權威，並將吠陀占星、塔羅密碼跟紫微斗數結合為三合一運勢分析。