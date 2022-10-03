活化南區台86線橋下空間第二波　新闢萬年五街臨時停車場

▲台南市萬年五街空地闢建臨時停車場，可提供66席汽車、43席機車格位，由市長黃偉哲主持啟用儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府為改善南區舉喜重劃區停車需求問題，與公路總局合作活化台86橋下萬年五街空地闢建臨時停車場，可提供66席汽車、43席機車格位，3日由市長黃偉哲主持啟用儀式，為台南市政府活化台86橋下空間闢建停車空間第2場域。

市長黃偉哲表示，南區舉喜重劃區近年來集合式住宅及土地開發快速，帶動人口進駐，然可供規劃為停車場的土地有限，為改善區域停車需求問題，市府積極與交通部公路總局協商合作，利用台86線快速道路橋下空間闢建停車場，以整頓市容、擴大停車供給及改善環境，未來，將會持續針對其餘空間分期活化，目前已由體育局評估闢建體健設施，打造活力都市運動空間，培養市民運動習慣。

交通局長王銘德指出，第一期停車場﹙萬年三街臨時停車場﹚提供71席小客車及33席機車停車空間，已於2020年啟用，為求活化橋下空間及增設停車空間，2022年再進行萬年五街臨時停車場闢建作業。

萬年五街臨時停車場面積2556平方公尺，提供66席小客車﹙含婦幼專用車席、無障礙車席、綠能優先車席各2席﹚及43席機車停車空間﹙含無障礙機車2席、綠能優先車席3席﹚，由公路總局提供土地，南區區公所協助取得土地使用同意，交通局負責停車場闢建工程，藉此合作創造停車空間，有效擴大停車供給，改善當地交通秩序。

交通局長王銘德表示，該停車場完工將開放免費使用，請民眾遵守場內標誌標線並依序停車，共同維護良好停車環境，交通局將持續積極擴大停車供給，與各區公所合作盤點適當閒置土地，並藉由區公所代管認養方式開闢臨時停車場，提升台南市停車供給效能。