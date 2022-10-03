iPhone截圖隱藏功能曝光　一步驟手繪也能畫出完美圓圈

▲iPhone截圖密技。（圖／取自ramalmedia）

記者陳俐穎／綜合報導

手機截圖是十分方便的功能，工作或交流日常都常用到，如果需要標註重點，也常在截圖上書寫，國外部落客發現了iPhone的隱藏功能，只要在截圖上畫圈、星星等形狀，之後長按螢幕，就可以變成整齊的圖形。

部落客 Ramal Media 本週在 TikTok 上發布了一段影片，影片中展現，只要按住 iPhone 螢幕截圖上的塗鴉，就可以讓原先不規則的圓圈看起來很完美，或者箭頭看起來更整齊。

其實大多數的圖形都可以使用這個功能，包含正方形、矩形、三角形或是星型，就算畫的十分凌亂，只要長按螢幕，都可以變得很「完美」。目前不知道蘋果何時將這個功能添加到螢幕截圖工具中，但至少從 iOS 15 開始就可以使用。

除此之外，根據外媒The Verge報導，如果使用的是 Safari，截圖可以創建完整的網頁螢幕截圖並將其保存為 PDF。甚至可以使用放大鏡通過降低螢幕截圖周圍的不透明度，來突顯螢幕截圖的部分。