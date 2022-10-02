史上最暢銷iPhone　正式列入「過時產品」名單

▲iPhone 6加入iPhone 6 Plus行列，正式成為過時產品。（圖／取自MacRumors）

記者張靖榕／綜合報導

蘋果（Apple Inc.）歷史銷量最大的iPhone 6與6 Plus，因距離最近一次官方銷售已逾5年，蘋果於9月30日正式將iPhone 6列入「過時產品」名單。

iPhone 6與iPhone 6 Plus於2014年9月發布，之後被以iPhone 6S的低階版手機的定位販售，2016年iPhone‌ 7發布後，iPhone 6一度停售，但在2017年又於限定國家銷售，直到2018年9月停賣。

iPhone 6與iPhone 6 Plus當年以革命性機種之姿問市，是蘋果首支突破4吋大螢幕的新機，也是蘋果首次提供多尺寸機種，第一次有了4.7吋與5.5吋等的選擇，而且首度支援Apple Pay功能。

iPhone 6與iPhone 6 Plus是當年耀眼新星，不論在設計、規格、相機和電池壽命方面，都較前一代機種有明顯提升，獲得極為正面的評價。根據蘋果官方紀錄，在開售的第一個24小時內，2款機種就收到400萬筆預購；開授的首3天，2機合共售出超過1000萬部；而在該產品的生命周期內，2機種合計賣出2.2億部，成為蘋果至今最暢銷的iPhone型號。

蘋果的「過時產品」（Vintage）中，將停止分銷5年以上、未滿7年的產品列出，在此名單中的iPhone型號，蘋果仍可提供維修服務，不過實際情況要看零部件是否仍有存貨。

蘋果還有「停產名單」（Obsolete），指產品停止分銷超過7年，官方不再提供維修服務。