iPhone 14兩樣情！基本款貶值速度超車前代　Pro Max最抗跌

▲蘋果手機iPhone 14 Pro被認為抗跌保值功能好。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

iPhone 14於9月16日開賣，不過僅短短半個月，市場對新機貶值評價愈來愈悲觀。依照《SellCell》收集的數據，相比去年同一時間段，蘋果iPhone 14機型的貶值幅度是iPhone 13的兩倍以上。不過，iPhone 14 Pro Max 512 GB 是 10 天內這兩個系列中貶值最慢的機型之一，幾乎超過了 13 系列中的所有型號。

《SellCell》分析認為，iPhone 14系列產品貶值落差反應了消費者對生活成本危機意識提高，許多人今年根本沒有升級他們的手機。

此外，一些 Apple 粉絲認為標準 14 提供的功能僅比iPhone 13 基本型號多一點，但iPhone 13卻又相較之下更便宜。因此，升級的動力較小。

《財聯社》、《EIN News》等多家媒體引用SellCell從40多家回購商的平均換購價值分析，數據顯示，iPhone 14和iPhone 14 Plus在保值方面表現不佳，在上市後同樣的10天時間裏，貶值幅度是iPhone 13和iPhone 13 mini的兩倍。

新報告同時提出5大發現，包括：第1、iPhone 14 512 GB 是蘋果 2022 年手機中表現最差的一款，相對於廠商建議零售價，其折舊價值損失了 40.3%；

第2、 iPhone 13 Mini 512 GB 是去年貶值速度最快的機型，降幅為 29.8%，其次是 iPhone 13 512 GB，降幅為 27.2%；

第3、iPhone 14基本款自發布以來的10天內跌幅最大，平均下跌 38.4%。

相比之下，iPhone 13 基本款在 2021 年發布後的同一 10 天內平均僅損失了 18.2% 的價值；

第4、iPhone 14 Pro Max 系列的整體表現最好，在 10 天內平均僅下跌 19.6%，而同期 iPhone 13 Pro Max 系列則下跌 21.4%；

第5、iPhone 14 Pro Max 512 GB 型號的棄用率為 18.2%，是 Apple 2022 年表現最好的機型。2021 年，13 256 GB 表現最好，僅損失了 9.9% 的價值。