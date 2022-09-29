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iPhone用久「電池健康度狂掉」？他揭真相破迷思：不要再在意了

▲▼滑手機示意圖。（圖／網友茉莉提供）

▲蘋果（Apple）的iPhone手機價格不斐，因此許多人都會在意電池的健康程度。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

iPhone用戶最大的困擾應該就是手機用久了，電池續航力就會降低，因此大家不斷找尋方法來減少手機的耗電量。對此，有網友就表示，iPhone 14系列自16日開賣後，突然就冒出一堆人發文在意電池健康度，但其實電池只要有充電放電就一定會有損耗，「整天心神不寧疑神疑鬼賠掉自己真實健康度，這樣值得嗎？」

一名網友在Dcard發文表示，除非手機買回來供奉在神桌前，否則充電放電的過程中一定多少就會有損耗，「而且都2022了，很多人的手機電池觀念還停留在2012，其實現在手機電池都做得跟10幾20年前不一樣了。」

原PO直言，經常會看到有人怕掉電池健康度不敢充5W以上，三不五時還會有人發文「誰用得久，電池健康的掉得少比賽」，然後留言區一堆人緊張擔心，自己的電池健康度跟別人差異很大，讓他相當傻眼「為了數值上的電池健康度，整天心神不寧疑神疑鬼賠掉自己真實健康度，這樣值得嗎？」

▲▼ iPhone14開賣。（圖／記者黃克翔攝）

▲示意圖，圖為iPhone14。（圖／記者黃克翔攝）

原PO說，手機買了就是要用，用了就是會有一定損耗，況且現在手機保護機制都跟過去不同了，「就安心使用，放心充電，有支援快充就快充，沒快充的就...也只能繼續用豆腐頭。總之，不要再在意電池健康度了。」

貼文一出，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「認同，整天在意那個無意義的數字真的很慘」、「True，電池就是個消耗品，大不了花個2、3000換原廠電池後，又是一條龍」、「認同⋯我都隨便用，結果電池健康度還比同年限的一堆人還要高」、「認同欸，就像很多人買單眼，在意快門數不敢按快門，我都想說買相機不拿來拍照到底買了幹嘛」。

不過也有人認為，「電池保養算是重要的，養成正確的使用習慣就可以延長使用壽命，當然也不必要太偏執到疑神疑鬼。這就好像你買了一輛新車，你會不會老實在達到特定的里程去做適當的保養？你會是開著新車橫衝直撞還是穩健駕駛？一樣，汽車已經很先進了跟10幾20年前不一樣了，可是有保養還是能用比較久、比較安全，也比較保值。」

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