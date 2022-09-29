　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

外送員機車貼「警察局巡邏車」　「這4個字太小」惹警察動手了

▲外送員網購貼紙裝飾愛車，卻因「台南市政府警察局巡邏車」字樣而吃上官司。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲外送員網購貼紙裝飾愛車，卻因「台南市政府警察局巡邏車」字樣而吃上官司。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局29日接獲網友反映，有人在Facebook分享美食外送員機車，車身外觀竟貼有「台南市政府警察局巡邏車」字樣，警方立即啟動調查，在永康區中正路一帶發現該車，立即通知37歲高姓車主到案說明，高男說是網購買來裝飾車子用，訊後依冒充公務人員服裝官銜罪嫌，函送台南地檢署偵辦。

▲外送員網購貼紙裝飾愛車，卻因「台南市政府警察局巡邏車」字樣而吃上官司。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據車主供稱係瀏覽「蝦皮」購物網站時，發現該款貼紙，覺得相當新奇而購入並張貼在機車上裝飾用，並無他意。而永康分局調查發現該貼紙全部字樣為「台南市政府警察局巡邏車」，雖其中有「（沒有這台）」等字體，但字體太小明顯過小，易造成民眾認知觀點以為是警察機關車輛，顯有冒充警察公務機車之疑慮，更讓民眾誤會警察機關疑有公器私用或兼外賣等，有損警察機關形象。全案詢畢後，將車主依涉嫌冒充公務人員服裝官銜罪嫌，函送台南地檢署偵辦。

▲外送員網購貼紙裝飾愛車，卻因「台南市政府警察局巡邏車」字樣而吃上官司。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局長甘炎民提醒，民眾在網路上購買來路不明的警察機關徽章、圖騰或字樣，裝飾在私人車輛上，此舉可能使民眾誤認為警用車輛公器私用之疑慮，影響警察機關形象。本案發現後，除將依法究辦並要求立即清除外，不排除研擬提告保留相關追訴權，呼籲民眾勿因一時新奇或趣味，而觸犯冒用政府官箋或服製等違法行為。

▲外送員網購貼紙裝飾愛車，卻因「台南市政府警察局巡邏車」字樣而吃上官司。（圖／記者林悅翻攝，下同）

►超美型「富及第微波爐」激殺1999元！黑＋玫瑰金太好看、功能多最實用

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
快訊／逾10檔個股急拉「胖手指再現」？　金管會回應了
週末雨區出爐！　北台灣下週「降溫5°C」又迎雨
快訊／朴敏英跟詐欺犯男友分手了！　聲明大動作切割
地鐵站失蹤詭死「剩下半身」！　25歲韓男身分確定了
快訊／曾文鼎爆轉戰T1中信特攻！　劉志威預告「神秘補強」
女攝影師突變通靈人！「多重宇宙來的閨蜜」現身對話
《黑澀會》女星宣布結婚！　嫁交往13年上班族

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

傳性教學片給人妻！小王問：豐胸霜有抹嗎　夫綠爆卻敗訴原因曝

少婦戀上遊藝場21歲鮮肉！3月戀情「擊碎8年婚」　夫挽不回怒求償

「天空斷橋」驚悚墜落1死1傷！業者偷工減料奪命　賠580萬緩起訴

台中獲補助2輛市價1400萬緩撞車　10月上路！讓車主員警安心

新竹市議員顏政德詐領助理費　再遭判刑4年4月

上網咖沒帶證件！台中男狂吼女店員「在刁我」　她淡定叫支援

外送員機車貼「警察局巡邏車」　「這4個字太小」惹警察動手了

纏訟21年宏福集團掏空案更四審　北市議員陳政忠再遭判刑

初識人夫秒墜愛河！小三傳內褲照嬌嗔「我不愛戴套」　下場慘了

控林智堅論文抄襲！余正煌律師出招　將找「這大咖」當證人

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

《嗨！營業中》新店長！鬼鬼：像魁儡　對打楊銘威...炎亞綸「擔心他很無聊」

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

黑車單行道逆向被叭仍不讓　3機車「並排前進」合力逼退

林心如率「光」露營...記者都擔心　將離家笑曝：霍建華在約朋友了XD

哈哈3歲女兒罹罕病！「全家都辛苦」　星心疼：我寧願生病的是我

屏東角頭父喪「封街公祭」　斥資400萬！128輛豪車送行

傳性教學片給人妻！小王問：豐胸霜有抹嗎　夫綠爆卻敗訴原因曝

少婦戀上遊藝場21歲鮮肉！3月戀情「擊碎8年婚」　夫挽不回怒求償

「天空斷橋」驚悚墜落1死1傷！業者偷工減料奪命　賠580萬緩起訴

台中獲補助2輛市價1400萬緩撞車　10月上路！讓車主員警安心

新竹市議員顏政德詐領助理費　再遭判刑4年4月

上網咖沒帶證件！台中男狂吼女店員「在刁我」　她淡定叫支援

外送員機車貼「警察局巡邏車」　「這4個字太小」惹警察動手了

纏訟21年宏福集團掏空案更四審　北市議員陳政忠再遭判刑

初識人夫秒墜愛河！小三傳內褲照嬌嗔「我不愛戴套」　下場慘了

控林智堅論文抄襲！余正煌律師出招　將找「這大咖」當證人

買礦泉水竟送「藍色超跑」？　2.3萬人驚呆：喝一輩子沒發現

房地產是「護國群山」？　陳時中：跟社宅是兩件事

持修被「超大咖音樂人」點名合作！　他嗨翻：玩得很爽

彰化永靖「成美藝廊」　2023徵件開跑

逾10檔個股盤中急拉有貓膩？　金管會：至今未獲錯帳通報

艾美獎、IMDb高分認證！《大熊餐廳》、《新創大騙局》　寶藏美劇都在Disney+

台灣國防預算大增13.9%　陸國防部警告：台獨不根除、台海無寧日

Audi e-tron小改款「原廠公佈原型車彩繪照」動力、續航有望提升

杜汶澤結婚17年「環島補蜜月」！曬45歲辣妻比基尼…鳳梨：保養太好

桃猿二軍鬧「捕手荒」　2捕確診還有選手角膜炎

地震突襲！老公秒醒護妻逃離屋　網讚：最閃的影片...嫁對人了！

社會熱門新聞

「兒子車禍了」婦徘徊街頭找人　真相催淚

高雄「電信大樓」被抄　他正要與人連結遭逮

李朝卿涉貪更二審　81罪刑期逾400年

楊梅清潔隊員約泡溫泉　遭漩渦捲入溺斃

辣妹酒駕撞死人開庭　辯：不知撞真人還假人

10槍轟太陽會分會長　槍手連大哥都叫他瘋狗

屏東角頭父喪封街！「20勞斯萊斯、20藍寶堅尼」當禮車

即／國一北上五股聯結車「折甘蔗」　回堵4公里

桃園男遭行道路樹壓死！妻求國賠連3次敗訴

控林智堅抄襲！余正煌律師將找「這大咖」當證人

苗栗仙山再傳墜崖！採藥女摔深谷身亡

即／林森北路民宅火警！居隔民眾受困待救

願簽「小三條約」拍海量慾照　妻怒討300萬

西螺廢棄工廠大火驚見「謎樣生物」

更多熱門

相關新聞

嫩妹網購雨傘節遭咬慘死！母怒告獲賠146萬

嫩妹網購雨傘節遭咬慘死！母怒告獲賠146萬

網購時務必三思，否則可能因此出意外。陝西渭南的女子琪琪（化名）上網網購了毒蛇「雨傘節」，沒想到遭到攻擊，送醫後不治身亡，氣得父母提告，向賣家、貨運公司與網購平台求償140萬元（人民幣，下同，約新台幣623萬元）。法院審理後，判賣家、網購平台及快遞公司須賠償共33萬元（約新台幣146萬元）。

異國零食網購熱搜　特推奇葩點心挑戰你的嘴

異國零食網購熱搜　特推奇葩點心挑戰你的嘴

2女網購禮品被騙147萬　詐騙電話共同點曝

2女網購禮品被騙147萬　詐騙電話共同點曝

9/9限時必搶攻略快看　iPhone 13只要9元

9/9限時必搶攻略快看　iPhone 13只要9元

99購物節省錢攻略　電商優惠重點一次看

99購物節省錢攻略　電商優惠重點一次看

關鍵字：

網購貼紙裝飾官司

讀者迴響

熱門新聞

Jennie受害案再+1！手機藏18禁小圖

快訊／「0+7」10月13日上路　2日內陰性才可出門

Jennie手機留情史證據！　歷任花邊男友GD、Kai私照外流

「最容易搞小三」3星座老公！破解方法看這

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

《星光》歌手嫌駐唱1200元太少：你看不起我？

遭周玉蔻嗆小心「深圳召妓片」外流　郭正亮曝行程：怎可能去幹嘛

劉德華來台「只邀S媽吃火鍋」　小S傻眼

花蓮出現超巨爆炸聲　在地人驚：有被嚇到

他目擊「金髮阿兵哥」嘆：時代不一樣了　一堆學長氣炸

要不要上班隨你！公司年營業額近3千萬

快訊／葛萊美得主酷力歐驚傳猝死浴室！

什麼台語只有老一輩講？　網推2字

楊恩自爆睡了巫師啦啦隊　害她被開除

iPhone用久電池健康度狂掉？他揭真相破迷思

更多

最夯影音

更多
廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」
女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

《嗨！營業中》新店長！鬼鬼：像魁儡　對打楊銘威...炎亞綸「擔心他很無聊」

《嗨！營業中》新店長！鬼鬼：像魁儡　對打楊銘威...炎亞綸「擔心他很無聊」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面