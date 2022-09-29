外送員機車貼「警察局巡邏車」　「這4個字太小」惹警察動手了

▲外送員網購貼紙裝飾愛車，卻因「台南市政府警察局巡邏車」字樣而吃上官司。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局29日接獲網友反映，有人在Facebook分享美食外送員機車，車身外觀竟貼有「台南市政府警察局巡邏車」字樣，警方立即啟動調查，在永康區中正路一帶發現該車，立即通知37歲高姓車主到案說明，高男說是網購買來裝飾車子用，訊後依冒充公務人員服裝官銜罪嫌，函送台南地檢署偵辦。

據車主供稱係瀏覽「蝦皮」購物網站時，發現該款貼紙，覺得相當新奇而購入並張貼在機車上裝飾用，並無他意。而永康分局調查發現該貼紙全部字樣為「台南市政府警察局巡邏車」，雖其中有「（沒有這台）」等字體，但字體太小明顯過小，易造成民眾認知觀點以為是警察機關車輛，顯有冒充警察公務機車之疑慮，更讓民眾誤會警察機關疑有公器私用或兼外賣等，有損警察機關形象。全案詢畢後，將車主依涉嫌冒充公務人員服裝官銜罪嫌，函送台南地檢署偵辦。

永康分局長甘炎民提醒，民眾在網路上購買來路不明的警察機關徽章、圖騰或字樣，裝飾在私人車輛上，此舉可能使民眾誤認為警用車輛公器私用之疑慮，影響警察機關形象。本案發現後，除將依法究辦並要求立即清除外，不排除研擬提告保留相關追訴權，呼籲民眾勿因一時新奇或趣味，而觸犯冒用政府官箋或服製等違法行為。