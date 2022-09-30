iPhone 14 Plus發布前才改名　蘋果網站留線索

▲iPhone 14、iPhone 14 Plus。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

在iPhone 14發布之前，許多爆料都表示，iPhone 14的平價大螢幕版命名為「iPhone 14 Max」，雖然最後不是以此型號發布，但外國部落客發現，蘋果最新的iPhone 14 Plus最原先的名稱應該就是「iPhone 14 Max」，並且在蘋果網站上發現端倪。

荷蘭網站iCreate 發現，在蘋果網站上的兩個地方，蘋果都將iPhone 14 Plus 稱為「iPhone 14 Max」。首先，在一份幫助用戶識別iPhone 的文件中，蘋果將iPhone 14 Plus 機型五種顏色圖像命名為「iPhone-14-Max-colors」。

▲蘋果網站命名為iPhone 14 Max。（圖／取自iCreate）

其次，在提供產品合格和監管方面的頁面上，蘋果清楚地列出了「iPhone 14 Max」，以及iPhone 14、iPhone 14 Pro 和iPhone 14 Pro Max。

在此前密集的iPhone 14 系列爆料中，蘋果iPhone 14 Max 型號頻頻出現。直到蘋果iPhone 發布活動前一周，有爆料才表明這款機型被稱為「iPhone 14 Plus」，這是自iPhone 8 以來蘋果首次重新使用Plus名稱。

6.1 吋 iPhone 14 和 6.7 吋iPhone 14 Plus 具有相同的 A15 晶片、功能和鏡頭，後者俱有更大的螢幕和電池。蘋果可能認為「Plus」更適合命名iPhone 14 標準版大螢幕產品。