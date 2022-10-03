全面提升消防戰鬥力！　台南消防弟兄推行新式體能測驗登場

▲台南市消防局配合消防署試推2022年全國消防機關常年訓練及救助隊訓練之新式體能測驗，3日在消防局新化訓練中心辦理為期1天。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局配合消防署，試推2022年全國消防機關常年訓練及救助隊訓練之新式體能測驗，3日在消防局新化訓練中心辦理為期1天，召集參與推動新式體能測驗教官施行測驗統一動作指導訓練。

台南市消防局於本次集中訓練後，由各救災救護大隊成立專屬大隊新式體測常訓教官團指導消防人員新式體測正確動作，並避免人員訓練受傷。

內政部消防署近年來滾動式研擬及修正消防人員體能測驗標準，希望透過戰術體能訓練去提升消防人員最大肌力並減少職業傷害為規劃測驗重點，將傳統體能測驗項目3000公尺跑步、單槓、舉重、伏地挺身、平板支撐、100公尺負重訓練及折返跑等項目，修正為立定跳遠、後拋擲遠、硬舉、6公尺30秒折返跑、懸吊屈體、六角槓負重行走、1500公尺跑步等7項測驗項目。

市長黃偉哲表示，為提倡將台南打造成「安全防疫健康」新城市，消防人員在災害執行勤務及搬運患者都需要消耗大量的肌力及體能，有效且正確的鍛鍊可提升消防人員的肌力與體能，便能防止消防人員在執勤過程中因不當使用肌肉而受傷。新式體能測驗的推行，皆可讓消防人員透過戰術體能訓練，了解並強化自己的最大肌力，提升消防人員的執勤效率並降低出勤受傷風險。

消防局局長李明峯表示，新式體能的7個項目有別於以往舊式體能的測驗項目，針對實際面對救災勤務時所需具備的各項肌力及體能進行提升，在救災、救護等勤務上都能及時因應，有效強化消防人員的體能心肺功能，增進消防人員救災效率，保障民眾生命財產安全，也確保消防員的救災執勤安全。