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時力台南陳建大明競選總部成立　最富藝文氣息與學習精神的總部

▲時代力量黨主席陳椒華立委，授予陳建大明一雙長筒雨鞋，勉勵與安南區農漁民朋友和在地鄉親站在一起，勇敢「潦落去」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲時代力量黨主席陳椒華立委，授予陳建大明一雙長筒雨鞋，勉勵與安南區農漁民朋友和在地鄉親站在一起，勇敢「潦落去」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區時代力量市議員參選人陳建大明，異於傳統的方式別出心裁，將競選總部規劃設計成多功能藝文中心，還以《水水台江》命名，空間內部陳列攸關台江文史、政治、社會雕塑等書籍，還布置具創意巧思的藝術作品。

▲時代力量黨主席陳椒華立委，授予陳建大明一雙長筒雨鞋，勉勵與安南區農漁民朋友和在地鄉親站在一起，勇敢「潦落去」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳建大明總部特別保留原有空間在入口玻璃門上的貼字字樣“運動損傷、推拿整復”，而在左右兩側新增“社會正義、台南市政”呼應，形成幽默且意有所指的有趣畫面，有別於一般的政治口號。當夜間鐵捲門放下後，映入眼簾的是塗鴉風格，充滿活力的海上跳躍鯨魚，象徵過往台江鯨豚成群的壯闊豪情。堪稱最富藝文氣息與學習精神的競選總部。

▲時代力量黨主席陳椒華立委，授予陳建大明一雙長筒雨鞋，勉勵與安南區農漁民朋友和在地鄉親站在一起，勇敢「潦落去」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在開幕活動中，時代力量黨主席陳椒華立委親臨現場，授予陳建大明一雙長筒雨鞋，勉勵與安南區農漁民朋友和在地鄉親站在一起，勇敢“潦落去！”為居住正義、勞工正義、親子正義、數位治理，努力打拼！

陳椒華提到，過去跟陳建大明在反空污遊行等多個環保運動都有合作，知道為人父的他這麼努力推動環境保護，也是為了保護他的孩子能夠在免於污染的環境下成長，陳椒華相信陳建大明能化小愛為大愛，進軍市議會後，為安南區以及全台南的市民朋友捍衛環境！

▲時代力量黨主席陳椒華立委，授予陳建大明一雙長筒雨鞋，勉勵與安南區農漁民朋友和在地鄉親站在一起，勇敢「潦落去」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳建大明接著向到場的支持者宣布，競選總部的成立的同時，也是陳椒華委員在安南區服務處的成立，期許聯合服務處能為鄉親提供中央連同地方層級的服務，為大家堅守台灣主權與社會正義。

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