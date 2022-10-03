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62歲德仁天皇「前列腺出問題」！　11月將接受MRI檢查

▲▼日皇德仁。（圖／路透）

▲日本德仁天皇健康檢查出現問題，將接受進一步檢查。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本德仁天皇日前在前列腺相關檢查中，發現不良數值，因此將於11月上旬接受近一步的MRI檢查，預計當天便可返回皇居。

根據《富士新聞網》報導，現年62歲的德仁天皇日前接受定期健康檢查，在檢查報告中，有關前列腺的血液檢查出現異常數值，有不良傾向。宮內廳3日表示，為了檢查是否有相關疾病，天皇11月上旬將會前往醫院接受MRI檢查，預計當天就可完成，無須住院。

德仁天皇目前沒有自覺症狀，而他9月才和雅子皇后一同赴英國參加女王伊莉莎白二世的國葬，並於10月1日前往櫪木縣出席國民體育大會的的開幕儀式。待詳細檢查結果出爐後，宮內廳會再另行對外公布病情細節。

▲▼ 日本明仁天皇、皇后美智子。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本明仁天皇與皇后美智子2022年也先後出現健康問題。（圖／達志影像／美聯社）

德仁天皇是日本史上第二高齡即位的天皇，而他88歲的父親明仁上皇7月也傳出罹患右心臟衰竭。當時明仁上皇在健康檢查中被查出有胸水症狀，且在血液檢查中發現被視為是「心臟衰竭診斷指標」的BNP數值有上升趨勢，因此7月24日在東京大學醫院接受進一步MRI檢查，證實三尖瓣閉鎖不全，引發右心臟衰竭。

不僅如此，明仁上皇2012年也曾接受心臟冠狀動脈繞道手術，並於今（2022）年9月分別接受左右眼的白內障與青光眼（僅右眼）手術。而美智子上皇后則是在8月被診斷出右小腿「深部靜脈血栓」。

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