韓國選到「酒空總統」？尹錫悅忘喊稍息犯失誤　他氣喊：要蠢到何時

▲南韓總統尹錫悅1日出席國軍日活動，卻在發表演說前忘記對台下士兵喊「稍息」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅擁有三軍最高統率指揮權，不過當他1日出席國軍日紀念儀式時，卻犯下重大失誤，在陸軍所長向他敬禮完後，他竟然忘記對台下部隊喊「稍息」，而直接開始進行演說，陸軍所長只好急忙地尷尬喊稍息。對此，共同民主黨院內代表批評道，「到底何時才能改善您的無知與無能？」

根據韓媒《中央日報》、《韓國日報》，尹錫悅1日前往忠清南道雞籠台大練兵場出席第74周年國軍日活動，為他今年5月就任總統以來首次出席國軍日儀式，不過不知道是因為他第一次當總統、還是因為先前免役沒有當兵，在主持紀念儀式時竟然犯下極為尷尬的失誤。

尹錫悅在接受完陸軍所長孫植（손식，音譯）的舉手敬禮後，竟然忘記喊「稍息」，現場頓時瀰漫一股尷尬的氣氛。眼見尹錫悅沒有喊「稍息」就要直接開始對台下進行一長串的演說，陸軍所長孫植只好連忙小聲地對台下士兵喊「稍息」。

▼網友比對歷屆南韓總統出席國軍日，連朴槿惠都能記得喊稍息，就只有尹錫悅在台上愣得不知所措。



對此，共同民主黨院內代表吳永煥昨（2）日透過書面簡報批評尹錫悅，「連國軍日這一天，尹總統還是把人民搞到不知所措。尹總統竟然想在自己發表演說時，讓台下士兵們維持敬禮狀態，真是太荒唐了！尹總統啊，您到底何時才能改掉新手總統的無知與無能？」

吳永煥分析尹錫悅在國軍日犯下重大失誤的原因，「不知道是因為您第一次當總統、還是因為您免役不用當兵，而全國民眾和台下士兵竟要試著理解您所犯下的缺失，可見多麼令人寒心。」

尹錫悅過去曾在視力檢測時被診斷為「不等視」，因此符合南韓免役標準，不用當兵。

▲南韓網友在推特上神準預測，尹錫悅將會在國軍日犯下重大失誤。（圖／翻攝自推特）

報導指出，其實早在6月30日就有一名推特網友神預測尹錫悅即將在國軍日犯下「重大失誤」，因為尹錫悅沒有當兵的經驗，該則推文獲得超過4500次轉推。網友表示，「尹錫悅將在國軍日犯下重大失誤，因為就連當過兵的人都會搞混...例如，身為三軍統帥的總統忘記喊『稍息』...。」

另外，還有一名南韓網友在YouYube上分享一段整理盧武鉉以來歷任南韓總統出席國軍日的影片，其中盧武鉉、李明博、文在寅都有喊「稍息」，就連身為女性的朴槿惠也能記得向台下喊「稍息」，如今只有尹錫悅忘記喊「稍息」，令人感到啼笑皆非。

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