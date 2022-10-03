跟進G7！日本擬重啟助駐烏大使館　岸田熱線澤倫斯基說明進度

▲俄羅斯進攻烏克蘭後，各國紛紛關閉駐基輔大使館。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯2月軍事進攻烏克蘭後，日本政府3月初緊急關閉駐烏克蘭大使館，至今已7個月。不過日本當局也表示，有意重啟駐烏克蘭首都基輔的日本大使館。先前首相岸田文雄在與烏克蘭總統澤倫斯基進行熱線對談時，就曾提到重啟的相關進度。

根據《日本電視台》報導，除了日本以外，目前G7會員國都已經重啟駐烏克蘭大使館，而日本官房長官松野博一3日上午在記者會中被問到相關問題時則表示，「對於重啟日本駐烏克蘭大使館一事，需要日烏兩國緊密的溝通，而岸田文雄首相日前在與烏克蘭總統澤倫斯基進行熱線通話時，也已經向對方說明日本目前的討論進度。」

有日媒曾經報導，日本將會在10月內重新開啟駐基輔大使館，不過松野並未指出確切時間。松野表示，目前有意盡快重新開啟，未來將持續參考造訪當地的日本駐烏克蘭大使松田邦紀的相關彙報，進行全方面的綜合考量。

事實上，當初其他G7會員國在戰爭爆發前後就已先後關閉駐基輔大使館，而日本直到3月2日才正式關閉，並將相關業務轉往烏克蘭西部靠近波蘭邊境的利沃夫離時聯絡處，以協助日本僑民的後續出境與安全事宜。

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