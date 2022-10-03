男友通緝被逮…高雄女派出所外徘徊　結果雙雙被上銬送辦

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名37歲洪姓男子因交通違規，遭巡邏員警攔查，赫然發現他是通緝犯，警方將他帶回派出所，後來吳姓女友匆匆趕到卻不敢進去，警方上前了解，發現吳女竟也是通緝犯，這下自投羅網，情侶雙雙都被送辦。

▲洪姓男子被警方盤查，發現因案遭通緝。（圖／記者許宥孺翻攝）

苓雅分局成功路派出所員警執行巡邏勤務時，發現一部自小客車停等紅燈時佔用機車停等區，員警上前攔查後，又發現37歲洪姓男駕駛沒繫安全帶，便示意路邊臨停進行盤查。

未料，警方發現他是高雄地方法院發布的詐欺通緝犯，當場宣告權利後將洪男上銬逮捕。洪男表示，因為沒有住在戶籍地，所以才沒有收到司法文書，不曉得自己已經遭通緝，當場焦急地詢問：「可以打電話給家人嗎？」員警則解釋，待會到派出所可以打給律師和家人。

▲吳姓女友匆忙趕來派出所，結果也是名通緝犯。（圖／記者許宥孺翻攝）

30歲的吳姓女子後來得知男友被逮，趕緊跑來派出所為了見男友一面，值班員警發覺吳女在派出所外徘徊許久，上前詢問了解，一查吳姓女子的身分，發現竟然也是名通緝犯，立即將吳女逮捕，這下情侶雙雙都栽了。

洪姓男子訊問後解送高雄地方法院歸案；吳姓女子是屏東地檢署於2022年9月20日所發布的毒品通緝犯，訊問後解送屏東地檢署歸案。警方提醒，民眾如果涉及案件需要開庭，請務必填寫住居處的地址，以免無法收到司法文書，而遭到通緝而成為警方查緝的對象。