8大罪起訴！林秉樞金句連連　獄中爆哭「我是全世界最慘的人」

▲林秉樞涉嫌痛毆立委高嘉瑜，30日下午將宣判。（合成圖／ETtoday資料照）

記者黃哲民、黃資真／台北報導

男子林秉樞對立委女友高嘉瑜施暴，8大罪嫌全遭起訴，一審結果將在今（30）日下午4時宣判。去年他在羈押禁見期間，跟律師討論案情時，失控對現場人員揚言「高嘉瑜拿我400萬」，遭追加提告誹謗罪。新北地檢署偵辦認為林秉樞未向眾人「宣講」，旁人證稱聽到最大聲的一句話是「我已經是全世界最慘的人」，沒聽到拿錢等話語，最終不起訴。

43歲的林秉樞2021年爆出對女友高嘉瑜偷拍、強拍性愛影片，甚至被軟禁在旅館暴打，引發社會譁然，被起訴8大罪嫌，12月2日被裁定羈押禁見，關押在台北看守所。

同月7日下午3時許，林秉樞在所內與辯護律師討論案情時，突然起身向在場眾人怒吼：「林秉樞就是我本人，高嘉瑜拿我400萬，還有一個勞力士！」

脫序言行被媒體披露後，高嘉瑜委任律師駁斥林「哪有錢！他不是連存款2300萬都是假的嗎？」加告其涉犯誹謗罪嫌。

訊問時林否認，是因為當時聽見後面另名在押被告的律師一直提到他的名字，他回頭看對方好像在笑，瞬間大哭崩潰說，「我已經是全世界最慘的人了，不必這樣消費我吧。」林的辯護律師見狀還拿衛生紙給他。

檢方找來當時坐在林後方的郭姓在押被告，證稱由於他涉犯兒少性剝削案，當時林的名字被刊在報紙上連續好幾天，覺得自己的案情跟林有點像，擔心聲請交保會受影響，才跟律師討論，沒想到林本人就坐在他前面。

郭姓被告說，林看他轉頭，就說「我就是林秉樞，怎麼樣！高嘉瑜收了我400萬」，還邊流淚邊說「我已經是全世界最慘的人」等語，一副很激動要打人的樣子，自己就慢慢把頭轉回去。

當時在場負責戒護的管理員表示，只聽到林大聲說「我已經是世界上最慘的人」，立刻起身查看，但林男隨即降低音量，後續聽不見「高嘉瑜收400萬，還有勞力士」等；另名與林相隔1個座位的被告也同樣沒聽見類似的話，只知道好像是針對1位被告和律師說話，不是對大家說的。

檢方勘驗內部監視畫面，雖沒錄下聲音，但林的舉動確實是用手指著郭男朝向他說話，認定林並非向現場眾人「宣講」散布，且比較大聲的一句話是「我已經是世界上最慘的人」，旁人對其餘話語都聽不清，據此認定林男沒有意圖散布於眾的誹謗意圖，將林男此部分行為不起訴處分。