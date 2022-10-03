烏克蘭金牌拳王「重返前線」　奪冠擂台披黃藍國旗：勝利獻給戰士

▲烏克蘭拳王烏希克（Oleksandr Usyk）在8月底冠軍賽中取勝。右圖為俄烏戰爭初期烏希克（右二）加入基輔領土防衛隊參戰時所拍的照片。（圖／翻攝IG／@usykaa）

記者張寧倢／綜合外電報導

烏克蘭重量級拳王、倫敦奧運金牌烏希克（Oleksandr Usyk）在俄羅斯入侵後曾以國民兵身分赴戰場殺敵，今年8月他前往沙烏地阿拉伯參加拳賽，順利保住冠軍頭銜，他發表賽後感言時將國旗披在身上，並表示要把勝利獻給祖國和所有保衛烏克蘭的戰士。不僅如此，烏希克近日歸國後更重返前線，鼓舞同胞士兵。

根據《每日星報》、CNBC報導，烏克蘭35歲重量級拳王烏希克去年9月擊敗英國「四冠王」約書亞（Anthony Joshua，下稱AJ），原定5月或6月再戰，爭奪世界冠軍頭銜，未料2月底在倫敦街頭進行宣傳活動時戰爭開打。雖然可以選擇留在國外，安全自保，但烏希克很快就決定放下拳擊手套，回國披上戰袍。

▲烏希克過去曾目睹同胞在戰爭中失去雙腿，他在大賽中取勝後決定重返戰爭前線，鼓舞烏軍士兵。（圖／翻攝IG／@usykaa）

烏希克的經紀人Egis Klimas表示，烏希克當時在前線曾到過一家醫院，遇到許多受傷烏克蘭士兵，有些人甚至在戰爭中失去雙腿，但當他進入病房時，眾人都歡呼著迎接他，鼓勵他將來重返拳擊擂台時能拿下冠軍。幾個月後，烏希克飛往沙烏地阿拉伯出戰。

兩人的冠軍賽延至8月20日開打，儘管烏希克一度在第9回合被逼到擂台繩索上，但他從下個回合開始加快了猛攻節奏，最終在第12回合用重拳強勢取勝，再次於擂台上擊敗AJ，保住了他WBO、WBA和IBF的3個世界重量級冠軍頭銜。烏希克賽後披著烏克蘭國旗激動表示，「我要將這場勝利獻給我的國家，獻給所有保家衛國的軍人，謝謝你們。」

▲烏希克再次擊敗擁有4條冠軍腰帶的英國拳王AJ。（圖／翻攝IG／@usykaa）

烏希克8月29日在IG發文，照片打卡地點顯示他已回到烏克蘭，9月21日則標註他身在自己的故鄉切爾尼戈夫。而經紀人最近受訪時更表示，他已經重返前線，但這次他並沒有提槍上陣，而是鼓勵第一線作戰的士兵，提高烏克蘭軍隊士氣，「他在那裡支持自己的國家，另外，他一切都好，也很健康。」

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