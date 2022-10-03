指揮中心淪陳時中第二競辦？　王必勝「7重點」解釋不裁撤原因

▲指揮官王必勝駁指揮中心是陳時中第二競辦指控。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

台灣將於10/13開國門，入境檢疫將改為0+7，有專家質疑中央流行疫情指揮中心未解編，恐淪為台北市長參選人陳時中第二競辦。對此，指揮中心指揮官王必勝列出現階段工作重點，疫苗採購、邊境解封規劃等都在內，以7點說明不得裁撤原因。他另表示，目前仍處於BA.5疫情高原期，還需有賴指揮中心跨部會協調。

疫情特別條例將存在到2023年6月30日，指揮中心恐將一併續存至該時。衛福部長薛瑞元9月30日被問及防疫條例還存在，指揮中心就要存在到那時候？對此，薛瑞元回答，「是」。指揮中心指揮官王必勝今日回應，指揮中心是否解除、降級會由行政院決定，今（3）日更列出7項重點防疫工作，解釋無法裁撤原因。

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7項重點防疫工作如下：

1. 現行防疫體系維持運作

2. 邊境解封規劃執行及後續管理

3. 國內防疫政策適時調整，包含：同住者居家隔離、口罩政策、確診者隔離治療、通報條件

3. 新冠肺炎改類評估規劃

4. 次世代疫苗採購及接種

5. 傳染病防治法修訂

6. 疫情變化下的緊急應變作為

王必勝日前表示，指揮中心成立由行政院宣布成立，未來要解除，也由行政院做相關決定。當然指揮中心退場除了解散之外，也有降級開設的可能性。

王必勝下午在記者會中，也對國民黨台北市長參選人蔣萬安稱其像陳時中發言人一事做回應，二度強調「指揮中心是全民的指揮中心」，沒有分黨派，也沒有特別政治立場支持特並候選人。未來外界若再有影射指揮中心言論，自己也會針對相關內容做釐清。

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