搶攻新食尚生活！全家攜手蔬慕、上善豆家　推4款聯名蔬食料理

▲近期全家與蔬慕、上善豆家聯名推出4款中西式蔬食新品，由ETtoday新聞雲主播V仔及凱翊為大家開箱試吃。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

喜歡吃蔬食的朋友照過來！全家便利商店搶攻新食尚生活，攜手蔬慕、上善豆家兩大蔬食品牌，聯名推出4款中西式蔬食新品，由ETtoday新聞雲主播V仔及凱翊為大家開箱試吃，忍不住驚呼「原來沒有肉的料理也可以這麼好吃」，不論是吃素的朋友或是肉食族，通通都能滿足！

▲相較於素食，蔬食更健康，並且使用天然原型食材，能品嚐到食材原味。



蔬食和素食到底差別在哪裡？凱翊說明，「蔬食比素食更健康，更適合我們這種需要飲食管理的上班族，而蔬食的特點，是用天然原型食材，烹飪方法盡量保持原型製作，調味簡單，能品嚐到食材原味」，此次全家與蔬慕合作開發2款聯名商品，包含「黑松露野菇燉飯」與「蒜香腐乳香辣麵」，另外與上善豆家共同研發「麻婆豆腐烏龍麵」、「梅干若燥飯」2款聯名商品，鼓勵消費者體驗新食尚生活，就從蔬食開始。

▲「黑松露野菇燉飯」吃起來滑順濃郁，除了黑松露的香味之外，還能品嚐到蕈菇的香味。



由V仔首先試吃「黑松露野菇燉飯」，不僅發現裡面都是原型食材，而且口感非常豐富，「燉飯粒粒分明，還加了椰奶，超級滑順濃郁，除了黑松露的香味之外，還能品嚐到蕈菇的香味，因為有用洋菇和鴻喜菇拌炒，吃起來口感很豐富」，接著由凱翊試吃原型食物加好加滿的「蒜香腐乳香辣麵」，凱翊說「一入口蒜香和辣味先竄出來，但是因為有腐乳的調和，所以很順口，我最喜歡的是菇菇的口感，越嚼越有味道，整體吃起來很有層次」。

▲「蒜香腐乳香辣麵」一入口是蒜香和辣味先竄出來，加入腐乳調和，吃起來很有層次。



而V仔在試吃「麻婆豆腐烏龍麵」前，好奇發問不加肉的麻婆豆腐，味道不曉得會不會很健康，試吃後驚呼表示「很好吃耶」，「原來烏龍麵這麼能沾附醬汁，吃起來是川味的麻辣，再搭配陳年豆瓣醬，味道麻辣鹹香，相當濃郁，另外，豆腐軟軟嫩嫩的，非常綿密，配上Q彈有嚼勁的烏龍麵，很有口感，我很喜歡」。

▲「麻婆豆腐烏龍麵」吃起來有川味的麻辣感，再搭配陳年豆瓣醬，很辣很過癮。

至於沒有肉的「梅干若燥飯」吃起來口感如何？凱翊表示「一入口就很甘甜耶，素肉燥也很香，重點是它加了老薑去炒，所以雖然口味比較重，但是不會膩，而且它的配菜有油菜和筍子，還有油豆腐，很豐富耶，超級滿足的」。

▲「梅干若燥飯」入口甘甜，素肉燥也很香，配菜有油菜、筍子、油豆腐，非常豐富滿足。



全家與蔬慕、上善豆家兩大蔬食品牌，聯名推出4款中西式蔬食料理，其中「黑松露野菇燉飯」和「蒜香腐乳香辣麵」是植物五辛，而「麻婆豆腐烏龍麵」與「梅干若燥飯」皆是全素，讓吃素的朋友也能安心享受，而且全部百元有找，划算好吃又健康，想體驗新食尚生活就從蔬食開始。

▼全家與蔬慕、上善豆家聯名推出4款料理，吃素的朋友也能安心享受，而且通通百元有找！