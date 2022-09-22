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綠豆洗上身　化身洗沐用品永續循環護生態

▲▼好食好事基金會,山品壹合,綠豆製洗沐潔膚塊。（圖／好食好事基金會提供）

▲山品壹合希望能透過好食好事加速器計畫的協助，進一步釐清商業模式。

圖、文／好食好事基金會提供

洗沐用品如何準備，是旅行或戶外活動常見的煩惱，攜帶方便的小瓶罐或試用包是常見首選，但隨著永續潮流興起，不僅旅行者環保意識抬頭，相關業者也開始關心如何減少廢棄物，開發出無水、定量的綠豆製洗沐潔膚塊，從成份到包裝皆能生物循環分解，以循環設計打造永續生活。

開發出這項商品的許哲睿及張凱祈夫妻，在國外工作時經常旅行、登山，他們察覺多數人出門遠行時，喜歡帶輕便體積小或是即將用完的瓶罐出門，用完丟棄減少行囊負擔；然而這些容器材質大多為塑膠生態難以分解，影響環境。於是兩人投入研究，融合設計能力與食材知識，想著「能吃的材料勢必對身體與環境負擔低」，研發出以綠豆為主成份的潔膚塊，並在2018年底創立「山品壹合有限公司」以「夏樹沐石SESN」品牌正式推出首支產品，於2021年群眾募資成功。

▲▼好食好事基金會,山品壹合,綠豆製洗沐潔膚塊。（圖／好食好事基金會提供）

▲無水、定量的綠豆製洗沐潔膚塊，從成分到包裝皆能生物循環分解。

公司剛成立時，因潔膚塊在台灣屬新產品且原料為綠豆，大部分代工廠婉拒新配方和製程，耗時九個月才找到廠商支持。潔膚塊遇水即融成膏狀，使用者可依天數決定旅行時攜帶數量，減少帶著瓶罐出門的不便，也排除容器和剩餘洗劑浪費的環保問題，環保簡約的設計獲2021年iF Design獎。

山品壹合今年獲選進入頂新和德基金捐助成立的好食好事基金會加速器計畫，山品壹合希望能透過加速器計畫的協助，進一步釐清商業模式、調整製程和呈現方式，更有效的將價值主張傳遞給消費者，滿足人們在旅行中的需求。

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