北市警局無人機隊成軍　物件辨識+熱感應科技保障警員安全

▲台北市警局領先全國成立專業無人機操作團隊，利用無人機鷹眼偵蒐特性保障警員執勤安全。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

「Work Smart」一直是台北市柯市長推動市政的核心理念，而「科技建警」亦為台北市政府警察局重要警政策略，北市警察局為提升犯罪偵防成效，在台北市府經費挹注支持下，從2021年起籌備規劃成立警用「無人機隊」。

市警局會先輔導警職隊員取得無人機飛行專業證照，並導入適合於本市轄區執行任務無人機型，台北市警局警用無人機隊已配有5架高規格無人機，及22名具專業飛行證照隊員，並配置於各外勤單位，隨時候命出勤，並預計在2023年增列兩架具紅外線熱顯像功能之無人機，並擴大無人機飛手編組，持續提升機隊能量。

台北市警局指出，轄內機關林立，大型活動及集會遊行抗爭頻傳，北市治安交通狀況都相當複雜，過去警員執行犯罪偵查、聚眾維安、交通疏導等勤務，常受限於裝備及地形，而採地面蒐證或觀測，難以取得全面立體視角，影響執行勤務成效。

市警局建立無人機隊編制，未來警用無人機不僅具備隱匿、機動、快速之特性，更重要的是可深入人員難以抵達場域，並可提供俯瞰視野，無人機可抵達重大交通事故、或塞車現場進行車流物件辨識，有效疏導車流，或是在偵辦刑案及執行維安任務時，可為員警取得戰術優勢地位。

加上市警局規劃無人機將搭配訊號可結合市警局CCTV、PCam及微波設備進行影像傳輸、甚至進行紅外線熱顯像探測等功能，警用無人機就像天空中的老鷹，使用無人機鷹眼科技、能提供即時戰情予指揮官，以利指揮官立即反應下達指令，大幅提升戰術執行成效及保障員警執勤安全。

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