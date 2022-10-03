蔣萬安辦公室批歧視台北　陳時中稱「誣蔑之詞」：不會獨厚或獨害

▲陳時中上午參訪J&R兒童體能操運動學苑。（圖／記者呂佳賢攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中1日舉辦競總成立大會，副總統賴清德助講時脫口「台北市是疫情的開始」遭轟失言，國民黨台北市長參選人蔣萬安競選辦公室更批評，台北既是故鄉為何要歧視、傷害它？對此，陳時中3日受訪說，「說我歧視或傷害台北，這種是一個誣蔑之詞」，強調當衛福部長期間，不會獨厚台北，也不會獨害台北。

蔣萬安辦公室日前透過新聞稿質問陳時中，平時苛待台北市，選前才在強調「台北就是他的家、就是他的故鄉」，「台北市既是故鄉，陳時中為何要歧視它，傷害它？」現在被黨徵召選台北市，才努力對台北市民獻殷勤，市民沒有笨到相信陳時中的鬼話；陳時中民調超過50％的仇恨值，正是陳時中咎由自取的結果。

對此，陳時中今天上午參訪J&R兒童體能操運動學苑後受訪說，他還是要強調，整個疫情的開始是在武漢，所以一開始會稱作「武漢病毒」，至於未來到底確切怎麼樣，還有賴國際調查。

另對於蔣萬安辦公室質疑，陳時中說，「說我歧視或傷害台北，這種是一個誣蔑之詞」，競選講這樣不太好，此外，過去他以衛福部長的身份，對全國各縣市都是公平的對待，依據需要來分配相關資源、幫助各個縣市，「不會獨厚台北，也不會獨害台北」，例如當時雙北疫情比較嚴重，所以他排除萬難增發了10%疫苗，希望民心能夠更穩定，如果用這個角度來看，「他（蔣萬安）批評我對台北做了什麼事情，那他又做了什麼事情呢？」

媒體關注，近期「棄陳保黃」說甚囂塵上，賴清德此語是否與棄保有關係？陳時中說，他倒沒有聽過「棄陳保黃」，他的選舉目標還是以過半為努力目標。

至於在造勢大會上防疫國家隊集結，被批評指揮中心變成陳時中的「第二競選總部」，陳時中回應，大家好好去看，台下1萬多人，還有很多能人異士在台下，他們都對自己很支持，強調團隊最後會得到多數。