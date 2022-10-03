街景拍到活春宮！女趴車前公路野戰　網揭1點笑瘋：是安全性行為

▲澳洲某處地圖街景出現男女活春宮。（圖／翻攝自Google Maps）



記者張寧倢／綜合外電報導

Google地圖的街景服務是許多網路用戶愛用工具，但街景車也常把尷尬場面拍下永留存。澳洲一處高速公路的Google街景就出現男女趴在汽車引擎蓋上「路邊野戰」的害羞畫面，被國外網友截圖上傳到Reddit論壇引起討論。有人笑說，「至少他們有靠邊停車，是安全性行為。」

《獨立報》旗下新聞網站「indy100」報導，南澳洲基斯（Keith）杜克斯高速公路（Dukes Hwy）某個路段的Google地圖街景拍到，一名女子趴在汽車引擎蓋上和身後的男子上演「活春宮」，儘管目前已經被Google打上模糊馬賽克，但Reddit論壇的網友仍挖出最初版本的截圖。

▲一對男女在澳洲高速公路旁「野戰」畫面被Google街景車拍下。（圖／翻攝自Reddit論壇）

照片中男女並未全裸，加上畫質不高，報導認為，很難判斷他們是否真的在進行性行為，或只是發現了街景車後故意擺出害羞姿勢，但這些2013年開始流傳的舊照如今又重新引發討論。有網友笑說，「南澳最棒的地方，就是這條高速公路」、「至少他們有靠邊停車，是安全性行為」。另一人則回覆，「但男生有戴套嗎？」

但同時也有人譴責，他們這種行為毫無羞恥心。事實上，這並非Google地圖街景中唯一奇怪的景象，國外一名百萬追蹤TikTok網紅上月就發布一則影片，稱在瑞士某街道旁的垃圾桶中發現一個像是小孩的身影，讓粉絲大笑，「難怪我媽每次都說我是垃圾桶撿來的，這可能是真的。」

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