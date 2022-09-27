研究：每天喝逾1公升啤酒　可降低失智症風險





▲研究顯示適量喝啤酒，能降低罹患失智症風險。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者張靖榕／綜合外電報導

澳洲研究人員分析發現，適量飲酒對於降低罹患失智症的風險或許有幫助。一項分析2.5萬名60歲以上長者飲酒習慣與失智症發病率的研究顯示，每天喝2品脫（約1.14公升啤酒）的人，罹患失智症風險較滴酒不沾的人降低3分之1。

綜合外電報導，新南威爾斯大學研究人員蒐集過去15項相關研究數據，目標對象共2萬4478人，均為60歲以上長者，其中2124人後來被診斷罹患失智症，團隊以此分析飲酒習慣與失智症發病率的數據。

研究人員將類別分為「滴酒不沾、偶爾飲酒」（1.3克乙醇／天）、「輕度至中度飲酒」（1.3至25克乙醇／天）、「中度至重度飲酒」（25至45克乙醇／天），以及「重度飲酒」（45克乙醇／天）共5組。

一品脫啤酒中含有乙醇量約16克，一杯中杯葡萄酒約含有18克乙醇。在研究開始時，參與者都是沒有罹患失智症的正常狀態，最終有2124人成為失智症患者。

研究發表在《成癮》期刊上，結果指出與滴酒不沾的人相比，偶爾飲酒與輕度至中度飲酒的人，罹患失智症風險降低22％；團隊指出即便是重度飲酒者，罹患失智症風險也比不飲酒的人低19％。其中差距最大的是每天喝啤酒約2.5品脫（約1.42公升）的人，罹患失智症的風險比滴酒不沾者還要低38％。

科學家表示「適量的酒精」能減少大腦斑塊的形成，大腦斑塊形成與失智症相關。此外，富含抗氧化劑的葡萄酒則可以保住心臟，對預防失智也有效果。

英國國民健保署建議，成人每周喝酒不應超過6品脫（3.4公升）的啤酒，或是10杯小杯的紅酒。過度飲酒可能造成肝臟疾病、癌症和心臟疾病。這點與研究結果不大相符，飲酒仍需適量並衡量自身狀況。

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