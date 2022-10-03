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重機女跑西濱「大玩翹孤輪」被叭　同行騎士急切後方擋道護花

記者趙蔡州／綜合報導

一名駕駛1日上午開車行經台61線（西濱公路）桃園觀音路段時，發現前方有3名重機騎士佔據內外2線道，其中一名重機女騎士還做出「翹孤輪」特技。影片曝光後立刻引發網友熱烈討論，翹孤輪的女騎士身分也遭網友起底。

▲▼重機女騎士台61線秀「翹孤輪」 護花使者切後方竟成擋道。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲女騎士衝西濱「翹孤輪」被趴，同行騎士急切後方護花。（圖／翻攝自記者爆料網）

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臉書粉絲團「記者爆料網」2日發布這支40秒影片，轎車駕駛當時行駛在內線，看見前方女騎士一邊高速行駛一邊翹孤輪後，忍不住鳴按喇叭提醒，不料女騎士充耳不聞，另一名同行騎士這時突然切入內線，疑似要替女騎士護航。

駕駛眼見前方騎士不願意讓道，在長按了喇叭後，加速從重機中間的空隙超車。另一支28秒重機騎士視角的影片則能看見，女騎士幾乎整個影片中都在翹孤輪，直到轎車駕駛從中間超車後，才恢復正常行駛。

▲▼重機女騎士台61線秀「翹孤輪」 護花使者切後方竟成擋道。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲重機女騎士臉書被網友起底。（圖／翻攝自記者爆料網）

影片一出立刻引發網友熱烈討論，有人說「老鼠屎」、「這樣騎還想開放國道能騎重機」、「內線為超車車道，請不要佔用」、「有影片，直接檢舉了吧」、「這種危險駕駛，直接吊扣駕照啦」。

此外，翹孤輪的女騎士身分也遭網友起底，女騎士的臉書2日原本還能看見，當天翹孤輪的封面照片，不過不久後該照片就被撤下。

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