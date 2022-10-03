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吳子嘉爆料落跑求官…高喊「告我啊」！沈慧虹競辦今按鈴提告

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

民進黨新竹市長候選人沈慧虹競選辦公室發言人劉康彥，今（3）上午在律師林家琪陪同下，正式對美麗島電子報董事長吳子嘉，提出刑法誹謗罪以及選罷法意圖使候選人不當選散佈虛構事實的告訴。劉康彥表示，吳子嘉在其網路節目「董事長開講」當中，向現場及網路直播上不特定多數人講述「沈慧虹曾經向柯文哲謀職」一事，完全是造謠抹黑，今天按鈴提告，以司法途徑捍衛清白。

▲▼吳子嘉爆料落跑求官…高喊「告我啊」！沈慧虹競辦今按鈴提告。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲沈慧虹競辦發言人劉康彥今在律師陪同下按鈴提告。（圖／記者陳凱力翻攝）

「吳子嘉先生在提不任何具體、可信的證據下，公然誹謗沈慧虹，指涉沈慧虹向柯文哲求官。」劉康彥說，這明顯是吳子嘉為了拉抬高虹安選情所散佈不實謠言，今天以非常嚴肅的心情正式向吳子嘉提告，希望遏止惡質選風。

律師林家琪表示，吳子嘉1日晚間在新竹市以演說方式，講述沈慧虹在今年2、3月間拜會柯文哲市長，並同意擔任十二職等的參事。這個言論嚴重影響沈慧虹名譽和政治形象，為了新竹市長選舉的公正性，所以對吳子嘉提告違反選罷法104條散布不實之罪，以及刑法310條誹謗罪。

據查，吳子嘉於日前長達 7、8 分鐘的演講過程，起頭便稱「爆料」，並具名指出時任新竹市副市長的沈慧虹，因為市長林智堅即將離開新竹，沈慧虹必須為自己謀求下一份工作，因而落跑前往台北市府謀求新職。吳子嘉更一再稱自己已經查證、不怕刑事追訴，還高喊「沈慧虹來告我啊！」目的無非在使人誤解沈慧虹無心建設新竹、打算叛逃其他縣市，進而達到抬高高虹安選舉聲勢的目的。

劉康彥也指出，當天名義上是媒體開講，實際上就是高虹安本人的造勢大會，現場諸多惡意攻擊的言論，高虹安沒有制止那些充斥全場惡意攻擊的言論，把這種選風帶來新竹，高虹安必須負起全責，應該向新竹市民公開道歉，「從選戰至今，高虹安一連串種種失言、失態，脫序的言行，證明她完全沒有擔任新竹市長的格局和氣度。」

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