桃園威天宮重建祈福法會　許聖梅：關公火燒神像為台灣擋災

▲桃園威天宮「感恩消災重建光輝祈福法會」，由台灣玄空法寺主法。（圖／威天宮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市龜山區「威天宮」遭祝融肆虐月餘後，由台灣玄空法寺主法，一連3天於威天宮舉辦「感恩消災重建光輝祈福法會」，2日結束。長年來，與威天宮創辦人、知名電視製作人李鵬交情篤厚的藝人楊凱淇、元六夫婦和名嘴許聖梅，紛紛前來參加法會，和各地信眾一起為威天宮重建祈福。

▲許聖梅、楊凱淇(右一、二)參加法會。（圖／威天宮提供）

經常幫威天宮主持「義薄雲天-關公」節目的名嘴許聖梅說，今年7月底關帝聖君聖誕時還在大殿搭台錄影，沒想到轉眼卻惘如夢境，她相信老天的安排都是有道理的，前陣子台灣地震頻傳，說不定這是威天宮的關聖帝君在幫全台的民眾擋災！？

▲桃園威天宮「感恩消災重建光輝祈福法會」。（圖／威天宮提供）

藝人楊凱淇表示，她從20多歲出道，首次擔任女主角就是李鵬製作的戲「冷月孤星劍」只要跟李鵬接觸的人都知道，蓋關公廟是他一生的志願。從這塊地還一片荒涼時，李鵬就會帶著一群朋友到山腳下，描述他蓋關聖帝君大廟的藍圖與願景。

▲新竹北極聖武宮的宮主吳肆賢(右)，將募得款項捐贈威天宮。（圖／威天宮提供）



當時大家都覺得他是在做夢，沒想到二十年後他竟然真的將廟蓋起來。之前她主演大愛的戲劇「幸福之路」時，也曾到威天宮開鏡，之後也帶女兒陸續來參拜過，未料，如此殊勝的道場竟然一夕之間就被燒燬！楊凱淇難掩激動情緒潸然落淚並憂心，年近八旬的李製作要如何承受此一重大打擊！

藝人元六也表示，李鵬在他剛進演藝圈時就非常照顧他，連元六這個藝名都是李製作幫他取的，每年關公聖誕他都會來表演，也曾參加威天宮所舉辨大坑里老人關懷聚點的活動，這次的火災讓大家一時之間頓無所依，但他相信關聖帝君的靈驗，一定可以風華再現。

桃園「威天宮」於8月31日深夜發生大火，一樓大殿供奉東南亞最大的室內關公座像慘遭燒毀，惟供奉於二樓關聖帝君祖靈竟神奇的安然無恙，山西運城關公家廟知悉桃園威天宮遭到火焚，已於9月8日為威天宮舉辦祈福重建法會。

此期間除信眾透過各種途徑想要幫助威天宮重建，更有宮廟自主發動募款，像是新竹北極聖武宮的宮主吳肆賢，法會期間也將募得款項捐贈給威天宮。