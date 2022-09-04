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神奇！「威天宮」遭祝融肆虐　山西引靈關聖帝君無損

▲祝融肆虐「威天宮」山西引靈關聖帝君無損

▲火焚後的威天宮，已積極展開重建。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

座落於桃園龜山區的「威天宮」、4天前發生大火，致一樓大殿內供奉東南亞最大的室內關公座像慘遭燒毀！威天宮創辦人、知名電視製作人李鵬4日表示，火災詳因現調查中，災後發現供奉在二樓，由山西運城引靈的關聖帝君祖靈在大火後，卻神蹟般的端坐在供桌上，就連立於兩側的周倉、關平也都豪髮無傷。▲祝融肆虐「威天宮」山西引靈關聖帝君無損

▲火勢於供奉關聖帝君祖靈的二樓壁面停止。（圖／威天宮提供）

李鵬說，創建威天宮花費他數十年心力，緣起於他18歲流落街頭，拉三輪車時，在除夕夜向關聖帝君許願「若帝君保佑飛黃騰達，必定蓋廟還願」。1990年他到山西運城拍攝「紅面神童-少年關公」，於拍攝期間遇到連串的神蹟，並與運城 關聖帝君結緣，並期許將威天宮興建為一座關聖帝君大廟，成為發揚台、海兩岸關公忠義精神的重要基地。

▲祝融肆虐「威天宮」山西引靈關聖帝君無損

▲威天宮大殿純青銅打造的護法開基關公，大火後原黑色臉部變成紅色。（圖／威天宮提供）

他和威天宮團隊克服一切困難，威天宮的巍峨廟貌終於2014年落成，多年來，舉辦祈福、關懷弱勢、捐贈獎學會公益活動，推動公義、祥和社會不遺餘力。

威天宮於上(8月31日)晚間發生大火，引發全台各地信眾關切。李鵬說，火災後，經威天宮師兄發現的起火點，距離二樓供奉的關聖帝君祖靈很近，原本大家都非常擔心火勢會往二樓蔓延，但令人稱奇的是，大火於燒至二樓供奉的關聖帝君祖靈壁面，火勢即停止，關聖帝君祖靈和立於兩側的周倉、關平竟都豪髮無傷。

▲祝融肆虐「威天宮」山西引靈關聖帝君無損

▲200多年的青龍偃月刀（上圖），遭火焚後將全面修復(下圖)。（圖／威天宮提供）

另外，威天宮從山西運城關公家廟引靈時，由家廟饋贈的兩個寶物，一個是在運城家廟供奉了200多年的青龍偃月刀、一個是由關公祖墳、山西運城鎮山石所刻的漢壽亭侯印，原本都是供奉在大殿的鎮殿之寶，兩件寶物在大火殘骸中竟奇蹟式的尋獲，令信眾相當振奮。還有，值得一提的是，原本供奉於威天宮大殿的護法開基關公，純青銅打造的關公在大火過後，臉部竟變成紅色，同樣令人稱奇。▲祝融肆虐「威天宮」山西引靈關聖帝君無損

▲遭大火的威天宮一樓大殿。（圖／記者楊淑媛攝）

李鵬說，此次大火損失難以估計，但幸好無人傷亡，相信是威天宮關聖帝君的保佑，自毀金身庇佑眾生。威天宮的武財神相當靈驗，信徒分佈全台各行各業，為持續發揚 關聖帝君忠義精神，他及威天宮團隊將排除萬難全力展開重建工程。

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