▲桃園威天宮遭祝融，解州關帝廟舉行祈福重建法會。（圖／桃園威天宮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

供奉主神關聖帝君的「桃園威天宮」、8月底慘遭祝融肆虐，廟宇整體雖損失慘重，然令人稱奇的是，距起火點很近、供奉於二樓從大陸山西祖廟分靈的關帝聖像卻安然無恙；大陸解州關帝廟文管所在得悉訊息後，特地在家廟裡為桃園威天宮舉辦「重修啟動祈福法會」，祈臺灣桃園威天宮早日修復完好，為關老爺安座。

▲供奉於二樓從大陸山西祖廟分靈的關帝聖像安然無恙。（圖／桃園威天宮提供）

大陸解州關帝廟文管所前所長李新潮指出，桃園威天宮是臺灣電視節目製作人李岳達(藝名李鵬)先生還願建造。李鵬先生於18歲那年中秋夜，隻身一人從高雄到臺北拉三輪車討生活，除夕夜流落街頭時，在一座關帝廟裡對關公許願發誓，倘若日後成功必定要為關帝聖君建廟還願。

1990年李鵬先生到山西運城拍攝「紅面神童-少年關公」，拍攝期間遇到連串的神蹟，除捐資修復了常平關帝家廟的「秀毓條山」、「靈鐘鹺海」兩座明朝的木牌坊，自此，每到關老爺家廟或山西運城關帝廟祈福都有捐贈。

此期間，李鵬先生並陸續於臺灣展開籌建關帝廟事宜，前後費時20年，於桃園龜山區覓得風水寶地興建大廟，2014年桃園威天宮新建落成後，從解州(常平)關帝祖廟直接分靈過去的一座關帝廟宇。

▲2015年威天宮組團至運城家廟舉辨引靈法會，創辨人李鵬(右)與家廟李新潮先生。（圖／桃園威天宮提供）

李新潮說，桃園威天宮8年來香火旺盛，未料卻於上(8)月31日突遭大火，相信是威天宮關聖帝君自毀金身、庇佑眾生。有感，兩岸長年來為發揚關聖帝君「忠、義」精神信仰，交流頻繁，情誼深厚，解州關帝廟文管所在得悉訊息後，通過有關人士第一時間向李先生致電表達關切。本月8日上午，有關人員在家廟裡為威天宮舉辦了重修啟動祈福法會，祈臺灣威天宮早日修復完好，為關老爺安座。

▲桃園威天宮遭祝融，解州關帝廟舉行祈福重建法會。（圖／桃園威天宮提供）



桃園威天宮創建人李鵬12日表示，該宮重建事宜即日展開，預計在於1年半內完成重建工程，屆時桃園威天宮將組團，到山西運城家廟參拜關聖帝君。