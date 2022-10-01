解封衝日本旅遊「好奇東京現況」！在地人指3夯點很慘：店快倒光

▲原PO已訂好明年過年期間的東京機票。（示意圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

台灣將於10/13解封，入境變成0+7，並解除限團令，讓許多人已準備好出國旅行，一名網友表示，明天過年安排了久違的東京旅遊，但在規劃行程時遇到一個問題，不曉得當時很夯的景點，現在是否仍在，本來打算去中野挖寶看動漫跟手錶，但聽說該地已經大不如前，貼文曝光，有網友指出3夯點店都倒光了。

原PO在PTT發文，「請問現在的東京景點現況？」明年過年要到東京旅遊，最近著手規劃行程時遇到不少困難，新冠疫情過了兩年多，不曉得當時熱門的景點是否還在不在，「像是想去中野挖寶看動漫和手錶，聽板友說大不如前」。

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他也想問問，有哪些適合帶小孩去的景點，本來打算帶小孩去台場一日遊，但是大江戶溫泉已經收了，「只能去逛富士電視台？還是乾脆改排橫濱一日遊比較有趣？請板友們提供我一些情報，謝謝」。

▲不少店家受疫情影響紛紛倒閉。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友點名秋葉原、台場、中野，很多店都已經倒了，「我覺得中野現在很慘欸，很多店都沒開」、「中野在疫情前店就已經慢慢少了，現在應該更慘」、「我現在人在東京，台場只剩商業設施，摩天輪都沒了」、「中野還好，秋葉原店倒很多」、「台場很多店都關了」。

有網友推薦，「帶小朋友可以去橫濱啊，現在有纜車可以直達港未來」、「河口湖一日遊吧，富士山應該還在」、「可以去下北澤逛，最近看吉田社長的YT，那邊已整修完畢，商店街就有不少店進駐」、「可以去河口湖附近，好像有櫻花」、「可以去山梨八岳，星野的risonare系列，冬天可以滑雪，裝備免費租借，還有玩水設施，整個園區很親子，價格也蠻合理的」。

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