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文總國慶影片「我家」　名導尹國賢執導「家是永遠避風港」

記者楊惠琪／台北報導

雙十國慶將至，文化總會國慶影片「我家」今（2日）起同步在各社群平台上架，今年邀請知名導演尹國賢執導，以2分鐘片長呈現從出生、求學、服役、到結婚等歷程及柴米油鹽，手法細膩溫潤，傳達對家庭及國家的認同、陪伴及守護，以「這是我的家，我的國家」收尾，呼應國慶主題。

尹國賢曾以世大運宣傳影片「Taipei in Motion」榮獲2017德國紅點設計獎「傳達設計獎」，獲國內外無數獎項肯定，曾執導2019國慶影片、2017世大運及2019全運會形象廣告、2021白晝之夜開幕影片等。

尹國賢表示，很榮幸再度受邀執導國慶影片，回想這3年間，疫情、戰爭那些曾認為遙遠的事情，竟都切身發生在我們生活之中，這次以「家」為拍攝主題每一顆鏡頭、每一次表演、每一個場景，彷彿都是再一次提醒著自己，重新去檢視那些我們所愛、所珍惜、想守護的家人及家園。

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▲▼今年雙十國慶影片，文總邀請知名導演尹國賢操刀。（圖／文化總會提供）

▲今年雙十國慶影片，文總邀請知名導演尹國賢操刀。（圖／文化總會提供）

國慶大會將於10月10日在總統府前盛大登場，文總今年第6度舉行國慶光雕，也邀請享譽國際、擁超高人氣的日本京都橘高校吹奏部於國慶大會上演出。文總指出，「2022國慶影片—我家篇」從「家」出發，從出生、求學、對公共議題表達訴求、一路到結婚生子，回顧每個人不同時期與家及家人的連結，及當遇到困難時，家永遠是後盾及避風港。

▲▼今年雙十國慶影片，文總邀請知名導演尹國賢操刀。（圖／文化總會提供）

▲今年雙十國慶影片「我家」以家為主題，描述成長歷程與家的連結。（圖／文化總會提供）

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