影／雙十國慶影片搶先看！　文總邀知名導演尹國賢操刀

記者陶本和／台北報導

針對今年雙十國慶，文化總會再度推出一年一度的國慶影片，2日同步在各社群平台上架。本次文總邀請知名導演尹國賢操刀，用2分鐘呈現「我家」從出生、求學、服役、到結婚等成長歷程及柴米油鹽，以細膩又溫潤的手法，營造對家庭情感及牽絆的共鳴，片尾以「這是我的家，我的國家」，傳達對家庭及國家的認同、陪伴及守護。

國慶大會將於10月10日在總統府前盛大登場，文總今年除了第6度舉行國慶光雕，更邀請到享譽國際、擁超高人氣的日本京都橘高校吹奏部於國慶大會上演出。此外，文總也請到知名影像導演尹國賢，拍攝「2022國慶影片—我家篇」，本支影片傳達人們與土地及家庭的連結，也召喚了人們在家庭裡的成長回憶，以「守護我的家」來象徵「守護我們的國家」，呼應了今年國慶「守土衛國，你我同行」的主題。

▼今年雙十國慶影片，文總邀請知名導演尹國賢操刀。（圖／文化總會提供）



曾以世大運宣傳影片「Taipei in Motion」榮獲2017德國紅點設計獎「傳達設計獎」的尹國賢導演，歷年作品屢受好評，並受到國內外獎項肯定，曾為許多國際知名品牌拍攝影片，也曾受邀擔任金曲獎音樂錄影帶獎的評審，並曾執導2019國慶影片、2017世大運及2019全運會形象廣告、2021白晝之夜開幕影片等。

再度執導國慶影片的尹國賢表示，很榮幸能夠再次受邀參與今年的國慶影片，回想這三年間，疫情、戰爭那些曾認為遙遠的事情，竟都切身發生在我們生活之中，這次拍攝以「家」為題的國慶影片時，每一顆鏡頭、每一次表演、每一個場景，彷彿都是再一次提醒著自己，重新去檢視那些我們所愛、所珍惜、想守護的家人及家園。

文總指出，「2022國慶影片—我家篇」從「家」出發，從出生、求學、對公共議題表達訴求、一路到結婚生子，回顧每個人不同時期與家及家人的連結，及當遇到困難時，家永遠是後盾及避風港，不曾離開。

▼今年雙十國慶影片，文總邀請知名導演尹國賢操刀。（圖／文化總會提供）

