母雞不夠力？北市藍議會黨團今請益侯友宜　蔣萬安：我們相互學習

▲蔣萬安2日上午出席「蔣萬安文山區後援會成立大會」並受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市議會黨團今（2日）下午將到新泰塭仔圳故事館進行市政參訪，新北市長侯友宜、國民黨台北市長候選人蔣萬安規劃出席。對於北市議員找侯友宜站台，會不會是擔心是「母雞不夠力」？蔣萬安2日上午表示，「我們都相互學習」，希望藉由侯的城市治理經驗，讓區域治理更好，希望達到共榮共好。

蔣萬安2日上午出席「蔣萬安文山區後援會成立大會」，前總統馬英九、前台北市長郝龍斌、立委賴士葆及多名北市議員及議員候選人到場力挺。媒體詢問，陳時中競總成立傳說有近萬人，會不會擔心人氣被比過？目前競總還沒成立，預計何時公布？

蔣萬安回應，「我們不會只有一次競總成立」，現在台北市12行政區都有後援會成立，今天大家來到文山區成立大會，可以感受到市民朋友滿滿熱情，接下來競總成立時間、地點都有規劃，確定就會與大家說明。

對於北市議員找侯友宜站台，會不會是擔心「母雞不夠力」傳言發酵？蔣萬安說，侯友宜是現任市長，市政滿意度名列前茅，「我們都相互學習」，也希望藉由侯的城市治理經驗，讓區域治理更好，希望達到共榮共好，讓雙北一日生活圈、能讓市民有更好的生活環境。

媒體追問，下午到新北找侯友宜請益，傳說也要會到桃園找張善政，台中也有最強母雞盧秀燕，有規劃嗎？蔣萬安表示，相互學習才能讓台北市更進步，只要有值得學習的地方，都很值得借鏡，把它做到更好，就是創造共榮共好的環境。