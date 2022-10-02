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約砲網美妹　政大哥被笑「是學店吧？」反問1句全場傻眼了

▲妹子,正妹,床（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲政大哥和妹子約啪啪，意外被當成「學店生」。（示意圖／PAKUTASO）

網搜小組／鄺郁庭報導

不少單身男女有生理需求時，會找人「約啪啪」解決，只是這個展開，讓他既好笑又無奈！有男網友和妹子完事後在閒聊，被問到是什麼學校，他就簡單回2字「政大」。結果，妹子卻一臉疑惑，「蛤政大？那是什麼？很厲害嗎？」認為應該是學店才沒聽過，還鼓勵他要加油。而女方的學校曝光後，全場都傻眼了。

這位男網友在Dcard發文，「約砲被嗆讀學店」，說他前陣子和一個私科文組的妹子約砲，女方給人的感覺蠻像網美，不僅顏值不錯，IG粉絲還很多。「事情是這樣的，開戰前，我們不知道彼此的校系」，原PO表示，兩人完事後在聊天，談到就業相關問題時，妹子突然問他「啊你讀什麼學校呀？」

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男網友便簡單回了2個字「政大」，網美妹聽到後，卻看上去一臉疑惑的樣子，隨後反問「蛤政大？那是什麼？很厲害嗎？」原PO也只是笑笑，「沒有，哈哈哈！」女方則猜，「應該是學店吧？呵呵！現在不都一堆學店？」

▲妹子,自拍,正妹,手機,照相,女生（圖／取自免費圖庫pexels）

▲許多網友認為網美妹講話太沒禮貌，跟學歷無關。（示意圖／pexels）

這讓他不禁好奇女生的學歷，就在想對方可能就讀台大，結果一問之下，卻得到某私立科技大學的回答，「我本來要說『蛤？我沒聽過欸！』但考量到禮貌問題，（就回）『不錯啊！哈哈』。」網美妹還不忘鼓勵他，「你要加油欸！連我學校都比你（學校）有名了。」

貼文一出，底下不少人都傻眼，「約砲也要戰學歷真的是笑死」、「撇除學校的部分，這個女生講話很沒禮貌」、「為什麼要比是不是學店呢？重點應該是在女生的態度，好像不是她知道的學校就是不好」、「我國中就知道政大了欸！或多或少有所耳聞吧」、「太好笑了，我覺得不知道政大沒關係，但會嘴別人學店的女生很沒格調耶！」

也有網友忍不住一陣熱論，「我不大相信台灣大學生會有人不知道政大啦」、「這是真的嗎？會有人不知道政大？是反串嗎」、「我認識一堆沒聽過清交的，他們常識只有到台大」、「好像是真的欸！身為北部人，覺得政大很有名很厲害，但其他地區的朋友，尤其是年齡不是20多歲的，對政大好像就沒什麼印象。」

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