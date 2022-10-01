策劃慶生之旅　女友感動PO文！他卻見「雙面內幕」崩潰：都是假的





▲偷偷策劃旅遊幫女友慶生。（示意圖／Pakutaso）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，女友大他兩歲，工作能力好，收入高之外也有投資理財，而他目前在準備國考，經濟狀況不太穩定，女友都會體諒他，約會時選擇便宜的小吃，與姊妹出去才會吃高級料理，日前他精心準備生日旅遊，選了女友最喜歡顏色裝潢的火鍋店，沒想到女友開心PO文，背後竟然抱怨。

原PO在Dcard上發文，兩人交往四年，從大學時期開始，經歷畢業、當兵、出社會，女友成熟又溫柔，還能體諒他考國考很辛苦，出遊願意一起規劃，也不會有男生一定要買單的觀念，因此很珍惜對方。

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日前他精心策劃，帶女友到高雄慶生，選了一間裝潢跟餐具都是Tiffany藍的火鍋店，省吃儉用買了Tiffany項鍊作為禮物，女友表現得很驚訝又很感動，甚至開心到發限時動態，「看她幸福的表情，突然覺得一切的辛苦都不算什麼」。





▲原PO崩潰，原來女友的開心都是假的。（圖／取自免費圖庫pexels）

怎料，好友突然傳訊息，截圖女友設定「摯友」PO的限時動態，抱怨原PO餐廳的選擇，雖然裝潢很美，但是難得到高雄，竟然選在台中就能吃到的連鎖火鍋店，平常吃小吃就很膩了。他看完後心碎，原來女友的開心都是假的，「跟年上的女生交往，好像耽誤了她的青春，讓她遷就於我」，猶豫該不該分手。

貼文一出，掀起網友熱議，「感覺超雙面欸，有點恐怖，而且他竟然沒加你摯友」、「雙面真的可怕，沒辦法有話直說很難長久」、「是我一定整個馬上解掉，你也不知道她之前是不是發了很多，只是沒人告訴你」、「笑死，讓你知道你加了100分，再背地裡給你扣1000分，說是年上感覺一點都不成熟，你值得更好的」。

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