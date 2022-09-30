永慶房屋實物捐贈政大　雙方攜手人才培育＋產學合作交流

▲永慶房屋董事長孫慶餘（右）捐贈政大社科院國際會議廳改造工程，由政大校長李蔡彥（中）代表接受。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

政治大學與永慶房產集團從2020年起開始展開緊密產學合作，繼每年挹注千萬贊助政大成立不動產研究中心後，今（30日）天更宣布透過實物捐贈方式，協助政大社科院國際會議廳改造工程，政大除感謝永慶房屋善盡社會企業責任，雙方也將為人才培育與國際學術交流一起努力，未來國際會議廳將成為政大最專業的學術交流場所之一。

從2020年起，政大與永慶房產集團首創產學公益模式，從公益角度出發，結合大學社會責任（USR）及企業社會責任（CSR），開創產學合作新模式，包括從去年底起，每年挹注千萬贊助政大成立不動產研究中心，而今天上午召開記者，宣布透過實物捐贈方式，協助政大社科院國際會議廳改造工程。

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▲政大校長李蔡彥感謝永慶房屋的實物捐贈，未來將打造人才培育基地。（圖／記者許敏溶攝）

政大校長李蔡彥指出，若將人才培育看成一個產業鏈，政大與永慶房屋是上下游關係，政大希望創造知識、培育人才，產業是承接大學訓練出來的人才並加以活化運用，若要達成善的循環，下游產出後要回饋到上游，過去一段時間與永慶房屋有密切合作，希望將產業界的人才運用，回饋到政大，形成善的循環，雙方更大共通性與使用，則是作為社會一份子，除了自己逐漸發展，也都應該盡社會責任。

對於永慶房屋集團的實物捐贈，李蔡彥表示，未來將打造一個人才培育、產學交流合作與國際串連接軌的基地，國際會議廳將成為政大最專業的學術交流場所之一，雙方一起為人才培育與學術交流一起努力。

▲永慶房屋集團董事長孫慶餘說，翻新後的國際會議廳，將協助政大打破地理藩籬，加速與國際接軌。（圖／記者許敏溶攝）

永慶房屋董事長孫慶餘則說，永慶與政大結緣逾三十年，來自政大的畢業生一直是永慶集團優秀人才的來源，也對台灣不動產領域的研究發展貢獻卓越，而永慶在2020年與政大攜手，從公益出發，結合企業社會責任和大學社會責任，創造社會、產業、學校、企業多贏的目標，相信翻新後的國際會議廳，不僅是帶動居住正義以及社會議題討論與對話的所在，先進視聽設備也將協助政大打破地理藩籬，加速政大與國際接軌。

