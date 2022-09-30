妹子傳訊息「用1符號」被嗆老人！　網兩派戰翻：跟年紀沒關係

▲每個人打字習慣不同。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

和朋友用訊息聊天往往比較隨意，有時會忽略標點符號，甚至打錯字也懶得改。而近日就有網友發文表示，她打字斷句的時候，一向習慣打「逗號」，結果竟被朋友說像是老人家。貼文曝光後，底下網友戰翻了。

這名網友在Dcard上，以「年輕人真的都不打，嗎」為題發文，提到她傳訊息時，因為怕接收訊息的人看不懂，加上不喜歡分句傳，所以往往都會照常使用逗號。然而日前和朋友聊天時，對方卻說這樣很像跟老人家聊天，怎麼會用逗號？

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聞言，原PO不禁直呼，她才17歲而已，竟然被說像老人家？她這樣算跟不上潮流嗎？大家打字真的都不會用逗號嗎？

貼文曝光後，有不少網友也不會打逗號，「沒在打逗號，剛剛看了一下LINE，好像也沒朋友打」、「我都用空格，因為有些手機還要切換標點符號，而我很懶惰」、「我都用換行代替逗號」、「用逗號覺得太嚴肅，如果真的需要隔開，我會分行」、「我都直接換行，字很多的時候這樣會比較好讀」。

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▲網友戰翻了。（示意圖／記者曾筠淇攝）

不過也有網友點出關鍵，通常是否照常使用標點符號還是要看場合和對象，「逗號會有點正式的感覺」、「看場合，正式的才會打」、「跟長輩會打，同輩不會，不知道歲數就換行」、「如果要打一些比較認真或是句子較長的話，我就會使用標點符號方便閱讀」。

另外也有網友回應，「我20歲，從小就習慣不管紙筆或電子都會好好的使用標點符號，跟年紀沒關係，講你老的真的有夠幼稚」、「還是會打，習慣了」、「我要就換行，要就標好標點符號（句點以外），絕對不會把空白當逗號，超難看懂」。

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