和賴清德同台卻臭臉？　陳時中斥：看圖說故事

▲副總統賴清德與民進黨台北市長參選人陳時中同台。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中競選總部成立大會1日登場，多位綠營大咖都現身力挺，但陳時中卻遭外界指對副總統賴清德與行政院長蘇貞昌有差別待遇，與賴清德合照時看起來一臉厭世，但見到蘇貞昌卻是熱情揮手。對此，陳時中強調，這是看圖說故事，賴清德、蘇貞昌都是他的老長官，大家同屬「有政府會做事」團隊。而從本報其他照片也可看到陳時中與賴清德合照並無表情不悅。

陳時中造勢活動上，除了賴清德、蘇貞昌到場外，身兼民進黨黨主席的總統蔡英文，以及擔任競總主委的前副總統陳建仁等人都站台力挺。而賴清德此次的出席，傳出是由陳時中親自致電邀請，以破除與英系不合的傳言，不過，當天活動陳時中卻遭質疑對待蘇貞昌與賴清德「冷熱兩樣清」。

陳時中2日受訪時強調，這種說法是看圖說故事，他曾在蘇貞昌、賴清德麾下，2人都是長官，且大家都是「有政府會做事」團隊；至於是否親自致電邀請賴清德，陳時中說明，是由競總統一發送邀請函。

另外，針對疫情指揮官王必勝、衛福部長薛瑞元、疾管署長周志浩全都到場參加造勢，當天卻未舉行疫情記者會，而讓指揮中心遭質疑成為「第二競總」一事，陳時中指出，「我競選就我自己在競選，指揮中心有指揮中心的任務，我們互不隸屬，我們曾經是好同事，現在各司其職」，老朋友來打打氣是應該的。